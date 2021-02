Stans Polizei sucht Zeugen nach Kollision zwischen Auto und E-Bike In Stans hat sich am Freitagmorgen eine Kollision zwischen einem Personenwagen und einem Elektro-Fahrrad ereignet. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. 26.02.2021, 16.40 Uhr

(sok) Am Freitagmorgen um etwa 10.05 Uhr fuhr eine 38-Jährige mit ihrem weissen Kombi auf der Stansstaderstrasse vom Kreisel NKB herkommend in Richtung Lichtsignalanlage Spichermatt, schreibt die Kantonspolizei Nidwalden in einer Mitteilung. Zur selben Zeit war eine 53-jährige Frau mit ihrem E-Bike in der gleichen Richtung unterwegs. Bei der Lichtsignalanlage Spichermatt mussten die beiden anhalten,