Stans Rahel Blättler und Florian Lussy gewinnen den 24. Nidwaldnerlauf mit 500 Teilnehmern Endlich konnten sich die Läuferinnen und Läufer wieder in Nidwalden messen. Bei perfekten Verhältnissen kommt es am Nidwaldnerlauf zu einem Sieg von Einheimischen: die Favoriten Rahel Blättler und Florian Lussy der organisierenden LA Nidwalden gewinnen auf der Strecke über 10 Kilometer den Tagessieg. Stephanie Blättler 26.09.2021, 19.06 Uhr

Fam 1: Früh übt sich: der Familienlauf macht Spass bei Gross und Klein Bild: PD

Die Nervosität stieg heute bei manchem Laufenden etwas mehr an: lange ist es her, dass man sich vor heimischem Publikum messen konnte. Umso erfreulicher war es, wieder fast 500 Teilnehmende auf der Stanser Allmend zu treffen. Von Klein bis Gross war das ganze Lauf Volk vertreten, wobei der Tagessieg von zwei Einheimischen gewonnen werden konnte. Bei den Frauen übernahm ab Start die Favoritin Rahel Blättler die Führung. Die fünftschnellste Schweizerin und amtierende Nachwuchsschweizermeisterin über 10 Kilometer lief trotz bevorstehendem Saisonende in 38:13 Minuten in das Ziel: «Ich freue mich, meinen Heimlauf wieder absolvieren zu können, an dem ich 2005 zum ersten Mal teilgenommen habe. Viele Zuschauer sind mir bekannt.»



Tagessieger Florian Lussy von der LA Nidwalden (links) mit Trainingskollegen Julien Christen (links) und Joel Graber (ST Bern). Bild: Stefanie Blättler

Bei den Männern lief nach der ersten Runde eine dreier Gruppe vorneweg, wobei ab der zweiten Runde Florian Lussy an einsamer Spitze lief. «Da mein letzter Wettkampf eine Weile her ist, bin ich eher vorsichtig gestartet und konnte zum Schluss noch richtig aufdrehen». In nur 31:21 Minuten erreichte er vor seinen Trainingskollegen des ST Bern das Ziel. Ebenso nennenswert sind die Resultate der Geschwister Kerber. Obwohl am Vortag den Mille Gruyere über 1000 Meter absolviert und gewonnen, konnte ihr kein Mädchen und kein Junge in ihrer Kategorie Jugend B die Stirn bieten: Shirin erreicht in nur 6:21 Minuten das Ziel als Siegerin.

Einsame Klasse in ihrer Kategorie: Shirin Kerber Bild: Stefanie Blättler

«Es ist schön, wieder zu Hause einen Wettkampf zu absolvieren. Da nimmt man auch in Kauf, die Saison noch etwas zu verlängern.» Ihr Bruder Navid schafft es bei der Kurzstrecke Männer über 4.94 Kilometer bei einer sehr hohen Tempo von 3:10 Minuten pro Kilometer als erster ins Ziel.

Schnellste Schulklasse

Die Schülerinnen und Schülern konnten dieses Jahr neben den Einzelläufen neu erstmals an einer Klassen-Stafette teilnehmen. Fünf Kinder übergaben sich, auf den Spuren der Schweizer Frauen Sprint Staffel, über die rund 2 Kilometer den Stab. Dabei kam bei den 3. und 4. Klässlern niemand an der 4B Beckenried vorbei. In nur 7 Minuten erreichten Sie das Ziel. Bei den 5. und 6. Klässlern holten die Stanser Kinder Kniri MS2l den Sieg. Das weitaus grösste Feld stellte allerdings wiederum der Familienlauf dar. 53 Familien bewiesen über 900 Meter ihr Engagement. Für einige der noch kleinen Kinder war vieles neu, da sie sich an den letzten Nidwaldnerlauf kaum erinnern können. So staunten die Kleinen über die zurufenden Zuschauer, das rennende Maskottchen und die vielen anderen schnellen Beine auf der Strecke.

Spitex Nidwalden bewegt

Keine andere Firma bewegte heute so viele Läuferinnen wie die Spitex Nidwalden. Aus einem Gesundheitsprogramm heraus entstand ein regelmässiges Lauftraining miteinander mit dem gemeinsamen Ziel, den Nidwaldnerlauf zu absolvieren. Nicht die Zielzeit, sondern das gemeinsame Erlebnis bringt die kunterbunte Läufertruppe näher zusammen, was sie schliesslich in Ihrer Tätigkeiten und im Teamgeist stärkt.

Team Spitex 3: Gemeinsam sind wir stärker: die Spitex Nidwalden bewegt Bild: Stefan Blättler

Die gute Stimmung sowohl bei den Läufern als auch bei den Zuschauern bewies, dass sich die diesjährige Herbstaustragung trotz allen Unsicherheiten gelohnt hat. Dank grossem Engagement des OK Nidwalnderlauf und vielen Helferstunden der LA Nidwalden vermochte der Sonntagnachmittag wieder viele zu bewegen.

Hinweis: Rangliste unter www.nidwaldnerlauf.ch