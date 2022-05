Stans Rückschlag für geplante Kies-Aufbereitungsanlage im Galgenried: Bundesgericht heisst Beschwerde gut Der Stanser Gemeinderat hat die Bewilligung für den Bau der Anlage zur Lagerung und Aufbereitung von mineralischen Stoffen bereits erteilt. Nun wird er vom Bundesgericht zurückgepfiffen. Julian Spörri Jetzt kommentieren 25.05.2022, 12.01 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Schon im Frühling 2018 zeigten im Gebiet Galgenried in Stans Profilstangen an, dass auf dem Areal neben dem Benpac-Gebäude ein Bauvorhaben geplant ist. Konkret will die Zimmermann Umweltlogistik AG dort eine Anlage zur Lagerung und Aufbereitung von mineralischen Stoffen – unter anderem Kies – erstellen.

Die Bauprofile für die geplante Aufbereitungsanlage für mineralische Stoffe waren bereits ausgesteckt. Bild: Matthias Piazza (Stans, 19. April 2018)

Bis heute ist es jedoch bei den Plänen geblieben. Baumaschinen aufgefahren sind noch keine, und das wird noch länger so bleiben.

Grund dafür ist, dass das Bundesgericht eine Beschwerde von drei Anwohnenden gutheisst, welche die Erteilung der Baubewilligung durch den Stanser Gemeinderat angefochten hatten. Dieser höchstrichterliche Entscheid bedeutet einen herben Rückschlag für das Projekt, hätten doch im Fall einer Ablehnung der Beschwerde die Bauarbeiten beginnen können.

Bereits einmal vor Bundesgericht abgeblitzt

Für die Bauherrin ist es nicht die erste Niederlage. Gegen ihren Willen hiess eine Mehrheit der Stanser Stimmberechtigten an der Gemeindeversammlung im November 2017 den Vorschlag dreier Bürger gut, wonach die betroffene Parzelle von der Industrie- in die Gewerbezone umgezont werden soll. In Letzterer sind weniger Lärm und geringere Gebäudehöhen zugelassen. Um den Beschluss der Gemeindeversammlung umzusetzen, legte der Stanser Gemeinderat auf dem Gebiet Galgenried eine sogenannte Planungszone fest. Gegen diese wehrte sich die Zimmermann Umweltlogistik AG bis vor Bundesgericht – ebenfalls ohne Erfolg.

Doch zurück zum aktuellen Gerichtsverfahren: Die drei Privatpersonen forderten in ihrer Beschwerde, dass die erteilte Baubewilligung für nichtig zu erklären sei. Dies, weil die geplante Aufbereitungsanlage «aufgrund der drastischen Verkehrszunahme» erhebliche Auswirkungen auf die Nutzungsordnung habe. Entsprechend müsse eine ausreichende Erschliessung zwingend über die Änderung des Zonenplans und unter Mitwirkung der Bevölkerung gewährleistet werden, so ihre Forderung.

Dieser Auffassung widersprach das Verwaltungsgericht des Kantons Nidwaldens als Vorinstanz. Es hatte die Beschwerde der Privatpersonen wie bereits der Nidwaldner Regierungsrat abgewiesen. Das kantonale Gericht verwies darauf, dass sich abgesehen von der notwendigen Verbreiterung der Zufahrtsstrasse alle Bestandteile des Projekts innerhalb der Bauzone befänden, weshalb keine Planungspflicht bestehe.

Parzelle ist «landschaftlich stark exponiert»

Strittig war vor dem Bundesgericht also die Frage, ob für die geplante Aufbereitungsanlage ein Planungsverfahren durchgeführt und die bestehende Nutzungsplanung angepasst werden muss oder nicht. Laut Gesetz ist dies dann der Fall, wenn eine Baute wegen ihres Ausmasses oder ihrer Auswirkungen auf Raumordnung und Umwelt die Mitwirkung der Bevölkerung unerlässlich macht.

In seiner bisherigen Rechtsprechung hat das Bundesgericht die Planungspflicht unter anderem bei der Errichtung von grösseren Schiessanlagen oder einer Abfalldeponie im Wald bejaht.

Zum Bauvorhaben der Zimmermann Umweltlogistik AG halten die drei Bundesrichter fest, dass die Parzelle von Landwirtschaftszone umgeben und deshalb «landschaftlich stark exponiert» sei. Ausserdem liege sie am östlichen Rand des Naherholungsraums Galgenried.

Auf dieser Wiese will die Zimmermann Umweltlogistik AG eine Aufbereitungsanlage bauen. Bild Matthias Piazza (Stans, 28. März 2017)

Die Bedeutung des landschaftlichen Eingriffs werde zwar dadurch relativiert, dass es auf dem Grundstück bereits heute eine grosse Halle gebe, heisst es im Urteil weiter. Mit 20’000 Hektaren sei die neu beanspruchte Fläche jedoch deutlich grösser als diejenige der bestehenden Halle.

Verkehr auf Zufahrtsstrasse nimmt zu

Hinsichtlich des zu erwartenden Verkehrsaufkommens geht das Bundesgericht davon aus, dass auf der privaten Galgenriedstrasse werktags mit zusätzlichen 42 Lastwagenfahrten pro Richtung zu rechnen ist, was einem Anstieg von 430 Prozent entspricht. Für die Rotzlochstrasse, in welche die Galgenriedstrasse mündet, beträgt die Zunahme derweil maximal 1,8 Prozent.

Aufgrund dieser «Gesamtbetrachtung der raumrelevanten Faktoren» gelangt das Bundesgericht zum Schluss, dass die Planungspflicht vom Verwaltungsgericht zu Unrecht verneint wurde. Folglich wird der angefochtene Entscheid aufgehoben.

Hinweis: Urteil 1C_141/2021

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen