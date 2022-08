Betriebsjubiläum im Restaurant Linde auf dem Stanser Dorfplatz

Stans Seltenes Betriebsjubiläum im Restaurant Linde: Pächter Beat Müller blickt auf 30 bewegende Jahre zurück Seit dem 1. August 1992 bewirtet er seine Gäste: Pächter Beat Müller blickt auf 30 bewegende und einzigartige Jahre in der «Linde» zurück. Ruedi Wechsler Jetzt kommentieren 02.08.2022, 17.00 Uhr

Als eines der wenigen Baudenkmäler thront die «Linde» nach dem Dorfbrand von 1713 und dem Franzosenüberfall von 1798 auf dem Stanser Dorfplatz. Das «Haus Hug» ist zentral gelegen und hat «ganz viel Charme», wie es Pächter Beat Müller formuliert. Das Restaurant bietet eine gut bürgerliche Küche und eine breite Palette an auserlesenen Weinen an. Die Gäste sollen sich wohlfühlen und eine schöne Zeit in der «Linde» verbringen. «Die Leute, die hierherkommen, machen es aus. Es ist eine Stanserstube, wo viel Kulturelles stattfindet oder sich Vereine und Einheimische treffen. Man kennt einander», sagt Beat Müller. «Das Gebäude ist zwar nur die Hülle, aber der Inhalt macht es aus», ergänzt der gelernte Koch.

Beat Müller hat während 30 Jahren viel in die «Linde» investiert. Bild: Ruedi Wechsler (Stans, 27. Juli 2022)

Innen gibt es 50 und auf der Terrasse 100 Plätze. «Eine unserer Stärken ist es, mit freundlichem und kompetentem Servicepersonal den Leuten das Gefühl von heimischer Geborgenheit zu vermitteln. Ein grosser Anteil unserer Gäste sind Stammkunden, die wir zum Teil seit Jahren persönlich kennen», sagt Müller. «Mit guter Qualität und fröhlichem, aufgestelltem Personal wollen wir überzeugen.»

Zwei Powernaps pro Tag gegen den Stress

Das junge Paar Beat und Regine Müller hat den Betrieb vor genau 30 Jahren übernommen. Regine war die Frau an der Front und Beat als Küchenchef für das Kulinarische verantwortlich. 36 Jahre waren Beat und Regine glücklich zusammen. Bereits in jungen Jahren kreuzten sich ihre Wege bei verschiedenen Arbeitgebern, er als Koch und sie als Serviceangestellte. Regine war es, die mit Vorgänger Herbert Huber die ausgeschriebene Stelle in der «Linde» einfädelte. «Ich bekam diesen Job nur, weil ich genau wusste, was ich wollte. Ich hatte meinen Kopf und Huber stellte mich als 25-jährigen Küchenchef ein», erinnert sich Müller zurück.

Das Schicksal meinte es zuletzt nicht gut mit den beiden. Vor vier Jahren verlor Regine den Kampf gegen den Krebs. Letzten Dezember verstarb Sohn Tobias nach einem tragischen Unfall. Mit belegter Stimme erzählt Beat Müller von dieser schweren Zeit: «Unsere Gäste unterstützten mich enorm und haben mich getragen.»

Wirt Beat Müller bereitet die Tische für die Gartenwirtschaft vor. Bild: Urs Hanhart (Stans, 4. Mai 2020)

Am Wochenende unternimmt er mit seiner Partnerin Bea Schenker gerne Motorradtouren oder die beiden sind mit dem Wohnmobil und dem E-Bike unterwegs. Schon früher waren die Wochenenden eine wichtige Familienangelegenheit. «Die fünf Tage während der Woche bin ich immer im Betrieb und lineare Öffnungszeiten sind mir wichtig. Die Ferien werden mit den anderen Gastbetrieben abgesprochen», ergänzt Beat Müller. Um dem Stress standzuhalten, gönnt er sich zweimal am Tag kurze Powernaps. «Meine Tochter Nina und Sohn Tobias sagten mir schon als kleine Kinder, dass sie einen Beruf wählen werden, mit welchem sie eine Familie ernähren können.» Den Aufwand, den sie beide betreiben, sei für sie aber unvorstellbar.

Es ist viel Flexibilität gefragt

Seit der Pandemie sieht sich der Patron mit Personalengpässen konfrontiert und ist ständig am Improvisieren. Mal helfen für einige Wochen Schülerinnen aus, Familie, Freunde und sogar Gäste bieten ihre Hilfe an. Seine Partnerin hat ihren eigenen Job, ist aber ebenso ab und zu als Springerin im Einsatz. Momentan ersetzt Fabian Müller den ausgefallenen Koch. Regine hatte Fabian Müller kurz vor ihrem Tod die Verantwortung für den Weinkeller übergeben, da er sich auch in dieser Branche bestens auskennt. «Fabian absolvierte bei uns die Kochlehre und anschliessend die Ausbildung zum Restaurantfachmann. Ich musste ihn vom Service in die Küche beordern und somit fehlt mir wieder eine wichtige Stütze im Service», so Beat Müller.

«Hinzu kommt, dass mein Temperament und meine direkte Art mich schon viel Geld gekostet haben und es deswegen auch schon zu Fluktuationen gekommen ist. Unsere Angestellten sind Teil der Familie und ich musste lernen, ihre Kreativität zu respektieren, ganz nach dem Motto: ‹auch dem Chef gehört mal ein Tritt in den Hintern›.» Nach dem Umbau vor sieben Jahren vereinten sich glücklicherweise die gleichen Seilschaften schon am ersten Tag der Wiedereröffnung.

18 Personen arbeiten im Betrieb

Eine Anekdote wird Beat Müller nie vergessen: «Eine Angestellte kam eines Morgens mit Kopfschmerzen und leicht alkoholisiert zur Arbeit. Sie fragte, ob sie den Keller aufsuchen dürfe. Als sie nicht mehr auftauchte, schauten wir nach und sie sass schlafend in der Tiefkühlzelle. Das hätte böse enden können.» Bis zu 18 Personen finden in der «Linde» Arbeit. «Ich habe das Glück, dass im richtigen Moment immer wieder neue Türchen aufgehen und als Wirt betrachte ich das Glas als halb voll. Gerät das Personal unter Stress, ist der Gast durchaus bereit, den Wein selbst nachzuschenken», so der 60-Jährige.

Die 45 Jahre in der Gastronomie haben bei Beat Müller ihre Spuren hinterlassen. Zu seiner Zukunft meint er: «Die ‹Linde› ist mein Leben und es ist mir wichtig, in ein paar Jahren zusammen mit der Besitzerin – der Pensionskasse Nidwalden – einen geeigneten Nachfolger für eine reibungslose Übergabe zu finden.»

