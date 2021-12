Stans: so äussern sich die Parteien zum neuen Siedlungsleitbild

Stans Siedlungsleitbild: Beim Verkehr scheiden sich erwartungsgemäss die Geister Die Parteien haben die Gelegenheit benutzt und sich zum Entwurf eines neuen Siedlungsleitbildes geäussert. Dabei zeigen sich die bekannten Gräben zwischen Links und Rechts. Philipp Unterschütz Jetzt kommentieren 21.12.2021, 05.00 Uhr

In Stans soll die Siedlungsentwicklung gebremst und das Verkehrsaufkommen besser kanalisiert werden. Das steht im Entwurf des überarbeiteten Siedlungsleitbildes der Gemeinde. Bis 2040 soll sich das Bevölkerungswachstum verringern. Angestrebt wird der Zuzug von rund 50 Personen pro Jahr (bisher 65). Zudem möchte der Gemeinderat bei Neubauten die Bruttogeschossflächen verkleinern. Ein weiteres Ziel ist es, Siedlung und Verkehr aufeinander abzustimmen, wobei allerdings das Stanser Verkehrskonzept noch ausstehend ist.

Die Öffentlichkeit konnte schriftlich mitwirken. Diese Möglichkeit haben natürlich auch die Ortsparteien benutzt. In ihren Stellungnahmen sind sie sich grundsätzlich einig, dass das neue Siedlungsleitbild, das Gesamtverkehrskonzept des Kantons und das entstehende Verkehrskonzept der Gemeinde Stans aufeinander abgestimmt werden müssen. Die Grünen Stans sind darüber hinaus der Meinung, dass das Gesamtpaket dann im Rahmen eines Klima-Checks auf die Wirksamkeit und die Ziele bezüglich der Klimastrategie zu prüfen sei. Erwartungsgemäss scheiden sich aber bei Themen wie Klimamassnahmen oder Verkehr die Geister.

Aufwertung des Bahnhofareals

Die FDP Stans begrüsst das Ziel eines moderaten Wachstums von «nur» 50 Personen pro Jahr. Die Partei bezweifelt jedoch, ob die Reduktion der Bruttogeschossfläche der richtige Weg sei, um günstigen Wohnraum zu fördern. «Uns ist es wichtig, dass aufgrund des Siedlungsleitbildes darauf hingearbeitet wird, dass Gewerbezonen für Industrie und insbesondere Handwerksbetriebe erhalten bleiben und wo möglich erweitert werden.» Zum Verkehr will die FDP noch keine abschliessende Beurteilung abgeben, weil das Verkehrskonzept der Gemeinde noch nicht vorliegt.

Auch die Mitte Stans bezeichnet das moderate Bevölkerungswachstum als nachvollziehbaren Ansatz, um die bestehende Infrastruktur von Stans nicht zu überlasten. «Es ist aber dringend notwendig, diese Zeit zu nutzen, um die Infrastruktur für die Zeit nach 2040 entsprechend anzupassen.» Der Stanser Dorfkern sei das Hauptzentrum in Nidwalden und solle als wirtschaftliches, kulturelles, zeitgemässes und vollwertiges Zentrum erhalten bleiben. «Damit das Areal rund um den Bahnhof auch in Zukunft den Anspruch an eine funktionierende Drehscheibe für den öffentlichen Verkehr erfüllt, sollen für eine Aufwertung und Entwicklung des Areals geeignete Massnahmen geplant und ergriffen werden.» Dazu gehört für die Mitte auch die Tieferlegung der Zentralbahn.

Gegen Temporeduktionen

Die SVP Stans befürwortet eine Siedlungsentwicklung, die etwa zur Hälfte über Verdichtung und zur Hälfte über neue Bauzonen erfolgt. Die Verdichtung in den bestehenden Bauzonen sei zu verstärken. Als «wichtiger Punkt» wird ebenfalls die Stärkung des Dorfkerns genannt. Eine mögliche Parkplatzminderung im Dorf lehnt die Partei kategorisch ab. Sie ist gegen Tempo 20 im Dorf. «Tempo 30 hat sich bewährt und genügt der Sicherheit der Bevölkerung.» Zudem solle Tempo 50 für einen optimalen Verkehrsfluss in der Stansstaderstrasse, der Robert-Durrer-Strasse, Buochserstrasse sowie Ennetmooserstrasse beibehalten werden. Die SVP Stans will, dass eine Umgestaltung des Knotens Buochserstrasse/Robert-Durrer-Strasse möglichst zeitnah in Angriff genommen wird. Eine Busbevorzugung in der Buochserstrasse lehnt die Partei ab. Der Verkehr solle da fliessend laufen.

Wohnungen immer noch viel grösser als im Durchschnitt

Die Grünen Stans pochen unter anderem auf die Dringlichkeit von Massnahmen zur Eindämmung des fortschreitenden Klimawandels. «Die im Siedlungsleitbild Stans beschriebenen Grundsätze entfalten ihre Wirkung in den nächsten 10 bis 20 Jahren und sind somit ein entscheidendes Instrument, um die Klimastrategien des Bundes auf kommunaler Ebene umzusetzen und deren Ziele zu erreichen.» Neue Gebiete seien erst dann einzuzonen, wenn alle Massnahmen zur Verdichtung in den bestehenden Bauzonen und in den Bauzonenreserven umgesetzt worden sind. Der bestehende Strassenraum müsse zu Gunsten des Fuss- und Veloverkehrs besser geteilt werden. «Wir fordern eine Ausweitung der bestehenden Tempo-30-Zonen auf alle Gemeindestrassen und Tempo-20-Zonen in den Quartieren.»

Die SP Stans weist darauf hin, dass der Reduktion von Bauland mit der Förderung von günstigem Wohnraum begegnet werden müsse. Bei den Wohnungsgrössen hat die Partei nachgerechnet und kommt zum Schluss, die Wohnungsbelegungen im Siedlungsleitbild ergäben einen Quadratmeterverbrauch von gut 56 Quadratmetern. Der schweizerische Durchschnitt liege aber bei etwa 46 Quadratmetern. Die geforderte gesamtheitliche Planung im Bahnhofgebiet begrüsst die Partei. «Wir schlagen für dieses Gebiet einen behördenverbindlichen Master-/Arealbebauungsplan vor.» Beim Verkehr erwähnt die SP als oberstes Ziel: Entlastung vom motorisierten Verkehr im Dorf, im Speziellen im Dorfkern. «Eine Tieferlegung des Bahnhofs würde zu hohe Geldsummen binden, echte Entlastungsstrassen so verhindern und schlussendlich für den Dorfkern und die Ausfallstrassen mehr Verkehr generieren.»

