Stans Solarleuchten beim neuen Velo- und Fussweg haben sich bewährt Trotz fehlendem Netzanschluss bleibt's an den kritischen Stellen beim neuen Stanser Velo- und Fussweg hell. Die Solarzellen kommen auch mit dem lichtarmen Winter zurecht. Matthias Piazza 14.03.2021, 08.38 Uhr

Die Solarleuchte beim Winkelriedhaus auf dem neuen Fuss- und Veloweg-Abschnitt Stans–Oberdorf. Bild: PD

Der kantonale Velo- und Gehweg in Nidwalden, der nun durchgehend von Stans bis Dallenwil in Betrieb ist, ist an kritischen Stellen beleuchtet. So erhellt ein historischer Kandelaber mit Leuchtdioden die Einmündung in die Schmiedgasse. Bei den zwei anderen kritischen Stellen beim Winkelriedhaus und beim Verzweiger Kollegi standen die Fachleute allerdings vor einem Problem – weit und breit kein Netzanschluss. Die Lösung: autonome Solarleuchten. Die Fotovoltaikmodule sind rund um den Kandelaber verteilt. Die gewonnene Energie wird in einem Akku gespeichert.