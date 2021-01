Stans Streifkollision am frühen Morgen: Fahrzeuglenker fährt einfach weiter Auf der Ennetmooserstrasse in Stans ereignete sich am frühen Donnerstagmorgen eine Streifkollision. Der Verursacher kümmerte sich nicht um den Schaden – die Polizei sucht Zeugen. 28.01.2021, 12.39 Uhr

(inf) Am Donnerstagmorgen um zirka 7.20 Uhr hat sich in Stans auf der Ennetmooserstrasse eine Streifkollision zwischen einem dunklen Personenwagen und einem am Strassenrand abgestellten Auto ereignet, schreibt die Kantonspolizei Nidwalden in einer Mitteilung. Ein Autofahrer hat sein Fahrzeug im Bereich des Kantonsspitals Nidwalden zwecks Güterumschlag auf dem gegenüberliegenden Trottoir der Ennetmooserstrasse abgestellt. Kurz darauf ist ein von Ennetmoos herkommender dunkler Personenwagen an dem abgestellten Auto vorbeigefahren und hat es dabei touchiert.