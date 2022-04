32. Partizipanten-Versammlung der Nidwaldner Kantonalbank

Stans «Sympathischer, glaubhafter und authentischer als ein schriftlicher Bericht» Die Nidwaldner Kantonalbank hält auch künftig an ihrer Partizipanten-Versammlung fest. Neu findet sie jeweils an zwei Tagen statt. Philipp Unterschütz 09.04.2022, 12.00 Uhr

Heinrich Leuthard, Vorsitzender der NKB-Geschäftsleitung, blickt an der Partizipanten-Versammlung auf seine Höhepunkte des Jahres zurück. Bild: PD/Melinda Blättler (Stans, 8. April 2022)

16,2 Millionen Gewinn, Zuwachsraten bei Kundenausleihungen sowie im Anlagengeschäft und eine Abgabe an den Kanton von total 10,7 Millionen Franken. Wer solch gute Zahlen vorlegen kann, wie die Nidwaldner Kantonalbank (NKB), hat den grossen Applaus der Partizipanten-Versammlung auf sicher. Und so war es denn auch am Freitagabend und Samstagvormittag in der Turmatthalle in Stans, wo je rund 600 Personen dabei waren.

«Genau 1093 Tage sind es her seit der letzten PS-Versammlung», sagte Marketing- und Kommunikationsleiter Peter Bircher, der den Anlass moderierte, am Freitagabend auf der Bühne. Nach dem die Halle im Sportzentrum Rex, wo die PS-Versammlung jahrelang stattgefunden hatte, einem Neubau gewichen ist, hat man nun mit der Turmatthalle eine neue geeignete Lokalität gefunden. Kurz vor seinem Auftritt freute sich Bircher: «Weil die ganze Technik und das Mobiliar hier bereits vorhanden ist, macht das vieles einfacher und auch günstiger. Und dass der Anlass zu zwei unterschiedlichen Tageszeiten stattfindet, wird von vielen Kundinnen und Kunden begrüsst, wie die Anmeldungen zeigen.»

Je rund 600 Personen nahmen an den beiden PS-Versammlungen der NKB in der Turmatthalle teil. Bild: Philipp Unterschütz (Stans, 8. April 2022)

Die Partizipanten-Versammlung ist eine Herzensangelegenheit

Nachdem die Obwaldner Kantonalbank diese Tage meldete, dass sie keine Partizipanten-Versammlungen mehr durchführen wolle, stellten sich wohl etliche Besucherinnen und Besucher in Stans die Frage, wie sich wohl die NKB zu dieser Frage stelle. Gleich zu Beginn ihrer Vorträge, betonten sowohl Bankratspräsident Daniel Bieri wie auch Heinrich Leuthard, Vorsitzender der NKB-Geschäftsleitung, dass man die Frage, ob die Versammlung eine Zukunft habe, einstimmig mit Ja beantworte. «Die PS-Versammlung bietet uns die grossartige Möglichkeit, die Beziehung mit unseren Kundinnen und Kunden in einem gemütlichen Rahmen zu pflegen und so auch die Wertschätzung für deren Treue zur NKB zu zeigen», so Daniel Bieri. Und Heinrich Leuthard meinte nach dem offiziellen Teil, «die Versammlung ist eine Herzensangelegenheit. Wenn wir einen guten Job gemacht haben und die Botschaften so überbringen können, dann ist das sympathischer, glaubhafter und authentischer als ein schriftlicher Bericht an die Partizipanten.»

Daniel Bieri, Präsident des NKB-Bankrats, verabschiedete auch scheidende Mitglieder und stellte die neuen Bankrats- und Geschäftsleitungsmitglieder vor. Bild: PD/Melinda Blättler (Stans, 8. April 2022)

Trotz digitalem Fortschritt setzt NKB weiter auf persönliche Beratung

Daniel Bieri stellte in seinem Votum das gute Geschäftsergebnis vor und bedankte sich bei den Kunden für ihr Vertrauen, das sich insbesondere beim starken Wachstum der Kundengelder und Kreditausleihungen im vergangenen Jahr widerspiegle. Bieri kündigte an, dass die Bank eine neue Strategie für die Jahre 2022 bis 2026 erarbeitet habe. Diese werde am 1. Juli vorgestellt.

Heinrich Leuthard blickte in seinem Referat auf seine persönlichen Highlights des vergangenen Geschäftsjahres zurück. Dazu zählten die sehr positiven Ergebnisse der Kundenumfrage oder die vielen Weiterbildungs- und Lehrabschlüsse der Mitarbeitenden. 16 Prozent der Mitarbeitenden hätten im vergangenen Jahr erfolgreich Weiterbildungen abgeschlossen. Ein Meilenstein sei auch die Einführung der NKB TWINT App, die das App-basierte Bezahlen mit direkter Kontoanbindung ermöglichen wird. Die NKB wolle die digitalen Dienstleistungen weiter ausbauen, auf die geänderten Kundenbedürfnisse reagieren und mit dem Wandel der Zeit Schritt halten, meinte Heinrich Leuthard nach der Veranstaltung. Gleichzeitig werde aber die persönliche Beratung weiterhin eine wichtige Rolle einnehmen, insbesondere im Hypotheken- oder Wertschriftengeschäft.

Das Vocaltrio Swinglisch sorgt gekonnt für Unterhaltung. Bild: PD/Melinda Blättler (Stans, 8. April 2022)

Ukrainekrieg betrifft NKB nicht

Auf die Frage, wie er die Zukunft der Negativzinsen einschätze, wagte Heinrich Leuthold die vorsichtige Prognose, dass diese eventuell in zwei Jahren Geschichte sein könnten. Bei Spar- oder Lohnkonti beispielsweise müsse man sich also noch etwas gedulden. Bei Kassenobligationen ab zwei Jahren Laufzeit habe die NKB bereits positive Zinsen eingeführt.

Vom Krieg in der Ukraine ist die Bank übrigens nicht direkt betroffen. «Die NKB ist nicht in Geschäfte in Osteuropa engagiert und wir haben auch keine Kunden, die von Sanktionen betroffen sind», so Heinrich Leuthard.

Zur festlichen Stimmung in der Turmatthalle trugen auch das Gesangstrio Swinglisch bei, das mit originellen und mehrstimmigen Arrangements für gute Unterhaltung sorgten. Und am Schluss der Veranstaltung leerten sich die Tische mit Hunderten Bratkäse-Laiben in Windeseile. «Es gibt Leute, die behaupten, gewisse Gäste kämen nur deswegen an die Versammlung», scherzte Peter Bircher denn auch. Die nächste PS-Versammlung findet am 31. März und 1. April 2023 wiederum in der Mehrzweckhalle Turmatt in Stans statt.