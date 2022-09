Michael Niederberger wird neuer Leiter der Stiftung Weidli

Stans Tagesstätte erhält neuen Leiter Im Juni 2023 wird Michael Niederberger die Leitung der Tagesstätte der Stiftung Weidli Stans übernehmen. Er löst Klaus Keller ab, der in Pension geht. 08.09.2022, 17.33 Uhr

Michael Niederberger (links) wird im Juni 2023 die Leitung der Tagesstätte von Klaus Keller übernehmen. Damit wird er auch neues Mitglied der Geschäftsleitung der Stiftung Weidli Stans. Bild: PD

Michael Niederberger arbeitet seit 2003 in der Stiftung und ist aktuell Teamleiter im Bereich Wohnen, wie es in einer Mitteilung der Stiftung Weidli heisst. Er ist Sozialpädagoge und hat sich in den Bereichen Personalführung und Finanzmanagement weitergebildet. Der Stiftungsrat wählte ihn nach einer sorgfältigen Evaluation zum künftigen Mitglied der Geschäftsleitung und hat damit vorzeitig die Weichen für die Tagesstätte gestellt, so die Stiftung weiter. Klaus Keller hat den Auf- und Ausbau der Tagesstätte in der Stiftung Weidli Stans seit 2003 massgeblich geleitet. Der Stiftungsrat dankt ihm für seinen langjährigen Einsatz und sein ausserordentliches Engagement für Menschen mit schweren und mehrfachen Beeinträchtigungen. (inf)