Stans Take-away-Kuchen und Desinfektionsmittel statt Glühwein: Weihnachtsmarkt mal anders Dank vieler Massnahmen darf der Stanser Dorfchäller seinen unkonventionellen Weihnachtsmarkt durchführen. Mit vielen Coronamassnahmen, aber es funktionierte. Christian Hug 14.12.2020, 16.09 Uhr

Ein Weihnachtsmarkt mitten in der Coronazeit? In geschlossenen Räumen? Wo doch der Bundesrat eben erst die Schutzbestimmungen verschärft hat? Ja, das geht! Daisy Kuliszkiewicz, Co-Präsidentin des Vereins Dorfchäller und Organisatorin des ersten «etwas anderen» Weihnachtsmarkts in ebendiesem Dorfchäller beim Stanser Tellenegg, zog den Anlass am vergangenen Samstag durch. «Weil es ja möglich sein muss, eine Veranstaltung absolut coronakonform durchzuführen», meint die vife Stanserin.

Liebevoll eingerichtete Verkaufstische ohne Verkäuferinnen und Verkäufer, aber mit Publikum im Stanser Dorfchäller. Bild: Christian Hug (Stans, 12. Dezember 2020)

Und tatsächlich: Das Konzept wurde vom Kanton vor Ort geprüft und genehmigt, die Eingangskontrolle liess nicht mehr als zehn Personen gleichzeitig in den 100 Quadratmeter grossen Chäller, Händedesinfektion und Gesichtsmasken obligatorisch. Im Keller selbst war ein Rundgang ausgeschildert, an den 16 liebevoll eingerichteten Verkaufstischen waren die Produzentinnen und der Produzent der dargebotenen Handwerkskunststücke nicht anwesend, dafür wurde quasi im Einzelsprung schon seit Mittwoch eingerichtet. Die Bar blieb geschlossen, eingepackte Kuchenstücke gab es zum Mitnehmen.

Dass der Verein nichts verdient, war von Anfang an klar

Das sind viele Massnahmen, die es einzuhalten galt. «Da ist es natürlich nicht mehr möglich, dass der Verein damit am Ende noch etwas verdienen könnte», sagt Daisy Kuliszkiewicz, «aber das war uns von Anfang an klar.» Viel wichtiger sei, dass all die schönen Dinge, die die Anbieterinnen und der Anbieter das ganze Jahr über herstellen, auch unter die Leute kämen. «Und dafür ist Weihnachten eben die beste Zeit.» Kuliszkiewicz selber bot an einem Tisch ihren eigenen Schmuck an, den sie in ihrer Freizeit herstellt.

So war denn der «etwas andere» Weihnachtsmarkt zumindest im Angebot trotzdem ein typischer Weihnachtsmarkt: Glaskunst von Petra-Glas, Blumenschmuck von Flowers & Decorations, Karten von Heidi Filardo, Brillenbänder von Anea und vieles mehr, alles fein gemachte Handwerksarbeiten zu moderaten Preisen. Und statt «Jingle Bells» erklangen leise die Rolling Stones aus den Boxen.

Die zweite Runde ist bereits geplant

Um die 80 Besucherinnen und Besucher kamen während der vier Stunden Öffnungszeit in den Keller, allesamt sehr entspannt und kauffreudig.

Hat sich der Aufwand gelohnt? «Auf alle Fälle», sagt Daisy Kuliszkiewicz. Sie freut sich schon auf den zweiten Teil des Weihnachtsmarkts: Nächsten Samstag ist der Dorfchäller noch einmal von 13 bis 17 Uhr für Besucherinnen und Besucher geöffnet.