Stans «Theater ist eine Lebensschule»: Begeisterte Bilanz vom Schulhaus Tellenmatt für Projektwoche Alle acht Schulklassen vom Kindergarten bis zur sechsten erlebten eine Theaterprojektwoche. Das Ergebnis konnte sich sehen lassen. Marion Wannemacher 02.04.2022, 05.00 Uhr

Die Dinos haben ihr Feuer wieder. Vor Freude tanzen sie. Die Szene gehört zur Aufführung der Theater-Projektwoche des Schulhauses Tellenmatt. Bild: Marion Wannemacher (Stans, 1. April 2022)

Auf der Bühne im Pestalozzi-Saal in Stans ist was los. Die Dinos haben ihr Feuer wieder. Zusammen mit einer grossen Gruppe Kinder wedeln sie mit bunten Kreppbändern und tanzen und wirbeln durcheinander. So sieht Lebensfreude pur aus. Nur eine von vielen farbenprächtigen Szenen des Theaterprojekts Tellenmatt.

Im Wald leben viele Kreaturen. Haben sie noch Platz, wenn die Autos kommen? Bild: Marion Wannemacher (Stans, 1. April 2022)

Von Montag bis Freitag haben acht Klassen vom Kindergarten bis zur sechsten Klasse ein Schultheater mit ihren Lehrpersonen auf die Beine gestellt. In Regie und Konzept hat sie der erfahrene Regisseur Walter Mathis unterstützt. Er hat die Nidwaldner Theaterkids gegründet und 25 Jahre lang geleitet. Von der Projektwoche des Schulhauses Tellenmatt zeigt er sich besonders angetan:

«Die Kinder sprühten nur so vor Spielfreude, gleichzeitig waren sie aber auch total konzentriert. Das hat mich tief beeindruckt.»

Und obwohl acht Klassen ganz unterschiedlichen Alters daran beteiligt waren, sei das Stück aus einem Guss, freut sich Mathis. «Die Geschichte hat nicht nur Jöh-Effekte, sondern auch Tiefe, das war mir sehr wichtig. Aber auch ernste Szenen kommen leicht daher.»

Welches Element ist am wichtigsten?

Im Stück geht es um ein Königspaar, das für seine Kinder würdige Ehepartner sucht. Ihnen stellen sich Prinzessinnen und Prinzen aus allen vier Elementen vor. Schnell begreift die Familie, dass Erde, Feuer, Wasser und Luft mit positiven und negativen Begleiterscheinungen behaftet sind.

Die Bauarbeiter kommen, alles was da kreucht und fleucht, hat nun keinen Lebensraum mehr. Bild: Marion Wannemacher (Stans, 1. April 2022)

Die Erde bringt Äpfel und Moscht hervor, die werden im «Tälle-Lädeli» verkauft. Auf der anderen Seite kommen Baustellenarbeiter und bauen vierspurige Autobahnen. Schmetterlinge und andere Insekten werden von ihnen einfach überrollt. Der sausende Verkehrsstrom endet in einer Massenkarambolage.

Alle Klassen des Schulhauses Tellenmatt beteiligten sich an einer Theater-Projektwoche. Bild: Marion Wannemacher (Stans, 1. April 2022)

Auch das Feuer hat im Stück zwei Seiten: Es wärmt zwar auf der einen Seite, die Trockenheit im Wald kann zu verheerenden Bränden führen. Wasser bedeutet Leben, auf der anderen Seite sind die Weltmeere mit Plastikmüll verschmutzt, die Fischer im Stück fangen keine Fische mehr. Luft braucht es zum Atmen und Leben, Stürme und Naturkatastrophen sind die Kehrseite der Medaille. Am Schluss stellt Familie König fest, dass doch alles zueinander gehört und nichts ausgeklammert werden kann, weder das Positive noch das Negative.

Die Autos sausen auf der Autobahn. Bild: Marion Wannemacher (Stans, 1. April 2022)

Lehrpersonen mit Theatervirus

Drei Lehrpersonen mit Theatervirus im Blut haben die Theater-Projektwoche erst möglich gemacht: die Leiterin des Schulzentrums Tellenmatt Claudia Odermatt und die beiden Lehrerinnen Patrizia Bernasconi und Kerstin Flüeler. Nach der Hauptprobe vor den Schulklassen fiel die Bilanz positiv aus. «Es lohnt sich immer wieder, den ganzen Aufwand auf sich zu nehmen, obwohl man doch ein wenig an seine Grenzen kommt», sagt Claudia Odermatt. «Unter den älteren und jüngeren Kindern entsteht ein Zusammenhalt. Das merken wir vor allem später in den Pausen, wie sie zueinander schauen.»

Und Patrizia Bernasconi findet gar: «Theater ist eine Lebensschule. Die Kinder trauen sich auszubrechen und etwas anderes zu sein.» Es gehe darum, gemeinsam etwas zu erarbeiten und die Kinder aus ihrer Komfortzone hervorzulocken.

Timo Frank vorn an der Ladentheke (links), neben ihm Lars Zumbühl spielten die Lädeli-Inhaber. Bild: Marion Wannemacher (Stans, 1. April 2022)

Im Fall von Timo Frank und Lars Zumbühl ist das gelungen. Die beiden spielen die Lädeli-Inhaber und sind voller Stolz über ihren geglückten Auftritt. «Ja, die Projektwoche ist schnell vergangen», resümiert Lars. «Es war aufregender als Schule», pflichtet ihm Timo bei, der am Freitag seinen elften Geburtstag feierte, «einfach super.» Beide freuen sich auf ihre Auftritte am Abend und am Samstag.