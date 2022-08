"Theaterwärch Stans" inszeniert Gogols "Die Spieler"

Stans «Theaterwärch» bringt mit «Die Spieler» bissige Sozialkritik und träferen Humor auf die Beizen-Bühnen Das «Theaterwärch» inszeniert Gogols Komödie «Die Spieler» als «Beizentheater». Auf der Bühne: viel Turbulenz und beste Unterhaltung. Romano Cuonz 15.08.2022, 18.00 Uhr

«Theaterwärch Stans» überrascht in Gogols «Die Spieler» mit turbulent witzigem Theater. Bild: Romano Cuonz (Alpnach, 15. August 2022)

Nikolaj Gogol wurde 1809 als Sohn eines Gutsbesitzers in der Ukraine geboren. Die aus dem Westen in seine Stücke einströmenden Ideen wirkten unter den rückständigen, autokratischen Verhältnissen im zaristischen Russland gerade revolutionär. Seine Bühnen-Protagonisten verstossen ohne jede Scheu gegen die Scheinmoral, hinter der sich die Oberschicht verschanzt.

Immer wieder prangert Gogol Korruption und Borniertheit an. Nachdem er mit der Sozialkomödie «Der Revisor» zu erstem Ruhm gekommen war, stellte ihn Zar Nikolaus I. unter seine persönliche Zensur. Der verzweifelte Versuch, seine Werke vor politischer Missdeutung zu bewahren, stürzte den Dichter in seinen späteren Schaffensjahren in eine tragische, schliesslich tödliche menschliche wie künstlerische Krise.

Frauen mischen in der Männerwelt mit

Das Stück «Die Spieler», mit welchem das «Theaterwärch» Stans derzeit auf Beizentour (Schlüssel Alpnach und Engel Stans) geht, ist ursprünglich ein 75-Minuten Einakter ohne Frauenrollen. Uraufgeführt wurde es 1843 im Bolschoi-Theater Moskau. Möglicherweise hat Gogol es als Skizze für ein ausgewachsenes Werk betrachtet. Das Fragmentarische bot dem ebenso ideenreichen wie spielfreudigen «Theaterwärch Stans» gute Möglichkeiten. Man durfte sich selbst kreative Freiheiten nehmen.

So setzte das dynamische Ensemble in gleich zwei Schlüsselrollen Frauen ein: Den moralisierenden Gutsbesitzer spielt Karin Omlin. Wird, umwerfend komisch, zur Witwe Glow. Und der besonders intrigante Bandenchef Utjeschitel wird in einer Hosenrolle von Anna Minutella als Utjeschita gemimt. Ihr Temperament, ihre aussagekräftige Gestik und ihr temporeiches Spiel, prägen die Aufführung.

Eine entscheidende Freiheit nahm sich das «Theaterwärch» indem es das Stück in Unterwaldner Mundart übersetzt hat. Die zeitweise fast schon romantische Geschichte aus dem vorletzten Jahrhundert gewinnt so an Authentizität und neuer Brisanz. Es bedurfte aber auch einiger feinfühliger Anpassungen, damit das Ganze nicht politisch aus dem Ruder lief. Wichtigster Kunstgriff: Moskau wird zu Kiew.

Hahnenkampf eitler und käuflicher Kreaturen

Gogols Bande von «Spielern» agiert auf einer von Dave Leuthold, Markus Filliger und Rabea Brochella mit einer Menge wunderschöner, sehenswerter Details ausgestatteten Bühne. Es ist der marode «Salon» im Gasthof eines kleinen Provinznests. Als erster tritt der selbstverliebte Falschspieler Icharew (Marcel Odermatt virtuos und wandlungsfähig) mit seinem Diener (Leandro Minutella) auf. Sogleich beginnt er damit, den schmuddeligen Kellner (Walti Christen verschmitzt und untertänig) zu bestechen. Zur Belehrung werden alle nur erdenklichen Falschspielertricks ausführlich dargestellt und beschrieben. Mit seinen zigfach gezinkten Karten möchte Icharew eine ganze Bande von spielfreudigen Gesellen, die sich überraschenderweise im selben Gasthof einstellt, nach Strich und Faden ausnehmen.

Dazu gehören, angeführt von Utjeschita, der etwas poltrige Oberst Krugel (Roland Graf) und der arglistige, schmierige Schwochnjew (Jonathan Arnold). Man glaubt sich gegenseitig zu durchschauen. Und weil man offensichtlich gleich gesinnt ist, verbündet sich das ungleiche Quartett schliesslich. Der Grund: Die schrullige, ständig plärrende Witwe Glow und ihr mehr als bloss naiv erscheinender Junior (von Massimiliano Liem urkomisch dargestellt) versprechen für alle eine besonders fette Beute zu werden.

Natürlich schaffen es die Spieler – sozusagen «spielend» – den reichen Sprössling, der in Abwesenheit seiner Mutter über ihr Bankkonto verfügt, zum Mitspielen zu bewegen. Und natürlich hat dieser binnen kurzem das ganze schöne Geld verspielt. Wie nun auch noch ein nicht ganz unbestechlicher Bänker (Markus Wyss mit Pokerface) auf den Plan tritt, wittert Icharew das Geschäft seines Lebens. Der Coup – allein für ihn - scheint gelandet. Nur: auf Gogols Bühne entpuppt sich schliesslich jeder und jede als Gauner …

Spürbar kluge Regiearbeit

Eine sehr feine Klinge führt die junge Stanserin Anna Minutella als Regisseurin. Sie verleiht jeder Rolle einen eigenen Charakter und ein spezielles Gepräge. Nachdem sie, sozusagen in letzter Minute, noch eine Hauptrolle übernahm – ein männlicher Darsteller war ausgefallen – kam auch ihren beiden Assistentinnen Dunja Keiser und Maria Minutella eine wichtige Aufgabe zu. Ein munteres, da und dort auch nachdenklich stimmendes Theaterabenteuer und weiterer gelungener Streich des «Theaterwärch» Stans.

Hinweis: Das «Theaterwärch» spielt Gogols «Die Spieler» noch bis zum 20. August im Landgasthof Schlüssel in Alpnach, anschliessend bis zum 3. September im Hotel Engel in Stans. Wahlweise mit Essen, zwei Stunden vor der Aufführung. Details unter www.theaterwaerch.ch.