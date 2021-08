Kreisel in Stans: Umstrittene Steine sind weg

Stans Umstrittene Steine beim Kreisel Kreuzstrasse sind weg – doch die Sicherheitslinie bleibt Selten haben ein paar Trennsteine auf der Strasse so für Diskussionen gesorgt wie jene in Stans. Lastwagen sind stecken geblieben und Autoreifen geplatzt. Jetzt ist aber Schluss. 21.08.2021, 19.54 Uhr

Und plötzlich ging es ganz schnell: Kurz nach neun Uhr sind sie weg, die viel diskutierten Trennsteine im Kreisel Kreuzstrasse in Stans, und es sieht so aus, als wäre nie etwas gewesen. Gemäss einem Bericht des Newsportals PilatusToday hat das Bundesamt für Strassen Astra, das für eben jene Trennsteine verantwortlich war, nach diversen Zwischenfällen eingelenkt und die gelb-schwarzen kleinen Mauern am Samstagmorgen entfernt.