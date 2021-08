Stans Umstrittene Trennsteine am Kreisel Kreuzstrasse kommen wieder weg Die umstrittenen Steine, die das Bundesamt für Strassen am Kreisel Kreuzstrasse in Absprache mit dem Kanton Nidwalden installieren liess, werden wieder entfernt. 19.08.2021, 16.28 Uhr

Die Trennsteine beim Kreisel Kreuzstrasse kommen bald wieder weg. Bild: Christian Pargger

Das Bundesamt für Strassen (Astra) hat entschieden, die neuen Trennsteine am Stanser Kreisel Kreuzstrasse am kommenden Samstagvormittag wieder zu entfernen, wie es am Donnerstag in einer Mitteilung schreibt. «Die fortlaufende Beobachtung der Situation zeigt, dass die zur Verdeutlichung der neuen Verkehrsführung angebrachten Trennelemente nicht die beabsichtigte Wirkung erzielen. Die Trennelemente werden von den Verkehrsteilnehmenden nur bedingt wahrgenommen und führen bei grösseren Fahrzeugen zu Manövrierschwierigkeiten», schreibt das Bundesamt.