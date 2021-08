Stanser Firma verliert vor Bundesgericht gegen Gemeinderat

Stans Der Rechtsstreit um die Umzonung im Galgenried geht weiter Das Bundesgericht stützt das Vorgehen des Stanser Gemeinderats bei der Umzonung im Galgenried. Ein weiteres Verfahren gegen die geplante Aufbereitungsanlage für mineralische Stoffe ist noch hängig. Manuel Bühlmann 11.08.2021, 17.15 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Am Anfang der jahrelangen juristischen und politischen Auseinandersetzung steht ein Baugesuch: Auf dem Gebiet Galgenried in Stans soll eine Anlage zur Aufbereitung und Lagerung von mineralischen Stoffen – unter anderem Kies – entstehen. Die Pläne der Zimmermann Umweltlogistik AG stiessen allerdings schon bald auf Gegenwehr. Neben zahlreichen Einwendungen regte sich auch politischer Widerstand: Drei Bürger schlugen die Umzonung der betroffenen Parzellen von der Industrie- in die Gewerbezone vor – und vermochten die Mehrheit der Stimmberechtigten an der Gemeindeversammlung im November 2017 von ihrem Anliegen zu überzeugen. Die zentralen Unterschiede zwischen den beiden Zonen: In der Gewerbezone sind weniger Lärm und geringere Gebäudehöhen zugelassen. Nach Ansicht des Gemeinderats bleibt der Bau der Aufbereitungsanlage aber dennoch möglich.

Schon 2018 zeigten Profilstangen das Vorhaben an. Archivbild NZ

Um den Beschluss der Gemeindeversammlung umzusetzen, bedurfte es einer Teilrevision der Nutzungsplanung. Dazu legte der Stanser Gemeinderat auf dem Gebiet Galgenried eine sogenannte Planungszone fest. Das bedeutet: In diesem Bereich können Bauprojekte während einer beschränkten Zeit nur noch dann bewilligt werden, wenn die vorgesehene Neuordnung dadurch nicht erschwert wird.

Von der Aktualität überholt

Gegen die Planungszone setzten sich die Umweltlogistikfirma, die das Baugesuch eingereicht hatte, zusammen mit der Eigentümerin der betroffenen Parzellen zur Wehr. Nachdem sie vor den kantonalen Instanzen abgeblitzt waren, wandten sie sich ans Bundesgericht. Inzwischen liegt das Urteil vor, das allerdings gewissermassen von der Aktualität überholt worden ist. Denn im Mai 2019 wurde die Teilrevision des Nutzungsplans öffentlich aufgelegt, im September 2020 fand die Vorlage eine Mehrheit an der Gemeindeversammlung (wir berichteten). Die beiden Firmen halten trotzdem an ihrer Beschwerde fest. Sie wenden ein, ihre Stellung würde sich verbessern, wenn ihr Baugesuch nach der bisherigen Rechtslage ohne Planungszone beurteilt würde. Das Bundesgericht äussert Zweifel an diesem Argument, lässt aber die Frage offen, ob überhaupt noch ein aktuelles Interesse an der Beschwerde besteht. Denn diese werde ohnehin abgewiesen, lautet die Begründung.

Baubewilligung beschäftigt die Justiz

Planungszonen sind nur unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt, unter anderem müssen sie im öffentlichen Interesse liegen und verhältnismässig sein. Beide Bedingungen hält das Bundesgericht im aktuellen Nidwaldner Fall für erfüllt. «Eine Planungszone, die nach der Einreichung des Baugesuchs erlassen wird, kann im Einzelfall trotz erheblicher Interessen der Bauherrschaft an der Weitergeltung der bisherigen Bauordnung verhältnismässig sein.» Und genau dieses Szenario liegt aus Sicht der obersten Instanz beim Areal im Galgenried vor. Als zeitlich befristetes Sicherungselement sei die Planungszone für die beiden Firmen «an sich nicht unzumutbar», befindet das Bundesgericht und weist die Kritik am Vorgehen des Stanser Gemeinderats zurück.

Mit diesem Urteil findet der Rechtsstreit rund um die Pläne auf dem Gebiet Galgenried allerdings noch kein Ende. Zwar hat der Gemeinderat die geplante Aufbereitungsanlage für mineralische Stoffe bereits im April 2018 bewilligt, doch das Projekt wird nach wie vor juristisch bekämpft. Nachdem der Nidwaldner Regierungsrat im November 2019 eine gegen die Baubewilligung gerichtete Beschwerde abgewiesen hatte, landete der Fall vor dem Verwaltungsgericht. Vergangenes Jahr wies dieses die Beschwerde ebenfalls ab. Mittlerweile liegt auch dieser Fall beim Bundesgericht.

Bundesgerichtsurteil 1C_358/2020 vom 9. Juli 2021