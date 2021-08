Stans Verhängnisvolle Ecke abgerundet: Der «Unfall-Kreisel» an der Kreuzstrasse wird schon wieder umgebaut Das Astra rundet die exponierte Ecke im Innern des Kreisels ab, hält aber an der Signalisation fest. Gleichzeitig wird nun die Politik aktiv. Und Kritik gibt es auch vom Verkehrs-Club. Philipp Unterschütz 05.08.2021, 14.36 Uhr

Bereits wird am Kreisel wieder gebaut. Bild: Christian Pargger / PD

Der Kreisel Kreuzstrasse ist bereits wieder eine Baustelle. Das Astra hat am Mittwochmorgen das ominöse spitze Mäuerchen im Innern des Kreisels abrunden lassen, wie Astra-Sprecher Samuel Hohl bestätigt.

«Wir wollten die exponierte Ecke etwas entschärfen. Die Steine werden nun abgerundet angeordnet.»

Das spitzige Mäuerchen beim Kreisel Kreuzstrasse wird abgerundet. Bild: Christian Pargger / PD

Das Astra habe das System laufend beobachtet und habe nun von sich aus diese Änderungen vorgenommen. Allerdings betont Hohl:

«An der Verkehrsführung ändert sich grundsätzlich nichts. Die Sperrfläche, die mit den Trennblöcken verdeutlicht wurde, bleibt bestehen.»

Bei den Eingriffen am Kreisel Kreuzstrasse handle es sich um ein Massnahmenpaket, das aus der Beschilderung, der Markierung und den Sperrflächen mit den entsprechenden Trennblöcken bestehe. «Daran halten wir fest.»

Im Vorfeld nicht genau informiert

Gleichzeitig wird nun auch die Politik aktiv. Armin Odermatt (SVP Büren), Präsident der Landratskommission Bau, Planung, Landwirtschaft und Umwelt (BUL), bestätigt auf Anfrage, dass die Kommission sich dem Thema Kreisel Kreuzstrasse annimmt. «Wir haben das für unsere Sitzung am 2. September traktandiert. Dann verlangen wir von der Baudirektion eine Auslegeordnung über die Vorgänge, insbesondere weil im Vorfeld nicht genauer informiert worden ist, was da wirklich gebaut werden soll.» Mit einer besseren Kommunikation im Vorfeld, zum Beispiel mit Visualisierungen, was gemacht werde oder wo es Trennsteine gebe, wäre es mit Sicherheit zu weniger Zwischenfällen gekommen. Aber es sei der BUL klar, dass die Federführung bei diesen Anpassungen beim Bundesamt für Strassen (Astra) liege.

Armin Odermatt (SVP Büren) Präsident der Kommission BUL. Bild: PD

Persönlich sei er der Meinung, dass es sich mit der Zeit sicher zeigen werde, wie sich diese Anpassungen auf die Unfallzahlen auswirken. Odermatt betont:

«Der Verkehrsfluss wird sicher gebremst. Es kann aber eigentlich nicht sein, dass wir so grosszügige Kreisel bauen und im Nachhinein wieder die Fahrbahnen einschränken.»

Im Rahmen des Mitwirkungsverfahrens zum Gesamtverkehrskonzept, das Ende August starte, hätten dann übrigens alle politischen Gruppierungen und Verbände die Möglichkeit, sich zu langfristigen Massnahmen im Gebiet Kreuzstrasse zu äussern. Dabei gehe es ja auch nicht nur um den Kreisel an sich, sondern auch um die Strassen im Umfeld.

Insbesondere die Trennsteine geben zu reden. Bild: Christian Pargger/PD

Auch der VCS bedauert die fehlende Kommunikation

Was die Kommunikation im Vorfeld betrifft, ist Daniel Daucourt, Geschäftsführer VCS Verkehrs-Club der Schweiz, Sektion Ob- und Nidwalden, der gleichen Meinung wie der BUL-Präsident. «Die Kommunikationspanne und die daraus folgende Inbetriebnahme ohne vorzeitige Information der Verkehrsteilnehmer ist sehr schade und ärgerlich.» Für viele sei die Umstellung der Verkehrsführung leider eine grosse Überraschung gewesen und es sei bedauerlich, dass sogar Schäden an Fahrzeugen entstanden seien:

«Mit einer Informationskampagne wären sie zu vermeiden gewesen. Leider können wir nicht mehr zurück, sondern nur noch hoffen, dass bei zukünftigen Projekten die Kommunikation im Fokus stehen wird.»

Daniel Daucourt, Präsident des VCS, Sektion Ob-/Nidwalden. Bild: Matthias Piazza (Stans, 3. Juni 2020)

Dass aber Sofortmassnahmen ergriffen worden sind, begrüsst Daniel Daucourt grundsätzlich. «Im Kreisel Kreuzstrasse ereigneten sich regelmässig Unfälle. So viele sogar, dass diese Kreuzung als Unfallschwerpunkt galt. Dass vor Realisierung der Sofortmassnahmen dort alles perfekt lief, stimmt also ganz sicher nicht.» Die Anlage sei viel zu schnell befahren worden und deshalb gefährlich für andere Verkehrsteilnehmer, nicht nur Velofahrer und Fussgänger, gewesen. «Bei einer solchen Ausgangslage finde ich es somit korrekt, dass die verantwortlichen Stellen die Situation analysierten, Sofortmassnahmen definierten und auch realisierten. Dass diese überprüft werden sollen und eventuell noch verbessert werden können, ist klar.» Der Verkehr scheine jetzt aber bei der Kreuzstrasse flüssiger und ruhiger als vor den Sofortmassnahmen zu rollen, davon habe er sich selber vor Ort überzeugt.

Für Velos bleibt der Kreisel gefährlich

Beim alleinigen Fokus auf die Velofahrenden ist Daniel Daucourt aber alles andere als glücklich mit dem Kreisel Kreuzstrasse. Doppelkreisel seien so oder so für den Veloverkehr ungeeignet. «Deswegen war die Anlage für Velofahrer schon immer gefährlich. Daran hat sich auch mit den Sofortmassnahmen und der Platzierung von Trennelementen grundsätzlich nichts verändert.»

Jetzt sei es mit dem Velo zwar neu möglich, von Ennetbürgen her in Richtung Oberdorf zu fahren, ohne den Kreisel befahren zu müssen. «Dennoch war und bleibt diese Verkehrsanlage für Velofahrende sehr gefährlich. Wir erwarten deshalb im Rahmen einer künftigen grossräumigen Stans-Süd-Knotensanierung eine Lösung, die nicht nur für den motorisierten Verkehr leistungsfähig ist, sondern die auch für Fussgänger und Velofahrer sicher ist.» Dies verlange auch die Bundesgesetzgebung, so Daniel Daucourt weiter, der sich auch an frühere Zeiten erinnert. Als der erste Kreisel im Kanton gebaut wurde, hätten sich viele entweder lustig gemacht oder seien empört gewesen. Heute wünsche sich niemand mehr eine andere Lösung als den La-Palma-Kreisel in Stansstad. «Wir brauchen also Zeit, um als Verkehrsteilnehmer unsere Gewohnheiten umzustellen.» Man solle nun abwarten, wie sich die Massnahmen auswirken. «Falls die Vorteile überwiegen, wieso dann auf den alten unfallreichen Stand der Anlage zurückwollen?»