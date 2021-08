Kreisel Kreuzstrasse Stans ist Hindernis für Schwertransporter

Stans Video zeigt: Kreisel Kreuzstrasse ist ein Hindernis für Ausnahmetransporter Gleich mehrfach muss ein Schwertransport ansetzen, um im umgebauten Kreisel eine volle Drehung zu machen. 06.08.2021, 16.25 Uhr

Am Freitagmorgen bekundete ein überlanger Ausnahmetransport etwelche Mühe, den Kreisel Kreuzstrasse zu befahren. Er fuhr aus Richtung Ennetbürgen begleitet von einer Polizeipatrouille und einem weiteren Fahrzeug in den Kreisel ein und beabsichtigte einmal rund herumzufahren und auf die Autobahneinfahrt in Richtung Luzern zukommen. Denn im kleineren Kreisel auf der anderen Seite der Autobahnüberführung konnte der Schwertransport keine Dreiviertel-Drehung machen.