Stans Was machen chinesische Randsteine auf Nidwaldner Kantonsstrassen? Bei den Sanierungsarbeiten an der Buochserstrasse werden Randsteine aus China verbaut. Der Stanser SVP-Landrat Toni Niederberger stört sich daran und will von der Regierung Auskunft über solche Importe. Philipp Unterschütz 15.06.2021, 12.00 Uhr

Er staune, dass man über eine solche Thematik überhaupt diskutieren müsse, meint Landrat Toni Niederberger (SVP, Stans). «Steine, Holz und Wasser haben wir doch wirklich genug hier. Es kann doch nicht sein, dass solches Rohmaterial importiert wird.» Der buchstäbliche Stein des Anstosses kommt von der Buochserstrasse in Stans, die momentan saniert wird. Der Auftragnehmer des Kantons Nidwalden verbaut dort Randsteine aus China.

An der Buochserstrasse in Stans werden bei der Sanierung Randsteine aus China verlegt. Bild: PD/Toni Niederberger

Nachdem Toni Niederberger von Anwohnern darauf aufmerksam gemacht worden war, überzeugte er sich selber vor Ort und machte auch Bilder der verpackten Steine, aus denen die Herkunft zweifelsfrei ersichtlich ist. Er stört sich insbesondere auch daran, weil der Kanton doch eine Vorbildfunktion habe. «Regionales Denken ist auch Klimaschutz», sagt er mit Verweis auf das vergangene Wochenende, an dem sich gerade die Kantone für das CO 2 -Gesetz stark gemacht hätten. «Die Baudirektion müsste doch schon bei der Ausschreibung und Auftragsvergabe aktiv werden und entsprechende Vorgaben machen.»

«Ist der Kanton gewillt, Vorbildfunktion zu übernehmen?»

Toni Niederberger hat nun ein Auskunftsbegehren an die Regierung gestellt. Er will wissen, weshalb für die Kantonsstrassen Randsteine aus aller Welt importiert und nicht vorwiegend Schweizer Produkte verwendet werden, und wie viele Strassenkilometer in den letzten fünf Jahren mit solchen Steinen erstellt und saniert wurden. Besonders gespannt ist er aber auf die Antwort zur Frage nach dem künftigen Vorgehen. «Ist der Kanton Nidwalden gewillt, bei der Ausschreibung und Materialbeschaffung die Vorbildfunktion zu übernehmen und für seine Strassen Steine aus der Schweiz zu verbauen?»

Der SVP-Landrat macht sich aber nicht nur Gedanken über den fragwürdig langen Transportweg von Steinen, und dass sogar Kinderarbeit im Spiel sein könnte. «Es ist auch möglich, dass sich in den Verpackungen unerwünschte Trittbrettfahrer wie der asiatische Laubholzbockkäfer oder anderweitige, schädliche und unerwünschte Neophyten befinden», schreibt er in seinem Auskunftsbegehren.

Die Verpackung der Randsteine zeigt es zweifelsfrei: Die Steine sind «made in China». Bild: PD/Toni Niederberger

Der Nidwaldner Baudirektor Josef Niederberger hat Kenntnis vom Fall und bestätigt, dass die Anfrage an der nächsten Landratssitzung am 30. Juni beantwortet wird. Nur so viel kann er vorweg sagen: «Grundsätzlich war es bisher so, dass bei Ausschreibungen von Kantonsaufträgen bei Steinen keine Vorgaben zur Herkunft gemacht wurden. Das war auch in diesem Fall so.» Bei Holz sehe es dagegen anders aus. Da werde in den Ausschreibungsunterlagen mindestens auch der entsprechende Einheitspreis von Schweizer Holz verlangt.

Man darf also gespannt sein, ob die Regierung künftig Änderungen im Nidwaldner Beschaffungswesen ins Auge fasst, die dann aber wohl auch ein Preisschild tragen würden.