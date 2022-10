Stans «Was soll ich mitnehmen?» – für die Bewohnenden des Wohnheims Mettenweg rückt der Umzug näher Es geht voran mit dem Neubau. Auch wenn der Innenausbau noch in vollem Gange ist, ist die Planung für den grossen Umzug längst angelaufen. Matthias Piazza Jetzt kommentieren 04.10.2022, 05.00 Uhr

Nimmt schon Formen an: Der Neubau des Wohnheims Mettenweg. Bild: Dominik Wunderli (Stans, 26. September 2022)

Von aussen sieht der neue «Mettenweg»-Bau schon ziemlich fertig aus. Die Fassade steht grösstenteils. Die grünen Netze gehören allerdings nicht zum neuen Erscheinungsbild. Sie dienen als Absturzsicherung, weil noch die Balkone fehlen. Noch viel zu tun gibt es im Innern des fünfstöckigen Gebäudes, wie ein Rundgang zeigt. Der Innenausbau ist in vollem Gange. Kabel und Lüftungsrohre hängen herab, eine Wand wird gestrichen, Parkett verlegt.

Wenn das Wohnheim Mettenweg im kommenden Frühling bezogen wird, ist es nicht bloss ein Umzug von einem alten in ein neues Haus, wie Institutionsleiterin Jeannette Mauron erläutert. «Wir bekommen zusätzliche Räume, so etwa einen Pausenraum mit Kochgelegenheit, Teeküche und Kaffeebar für das Personal – eine echte Verbesserung. Jetzt müssen die Mitarbeitenden ihre Pause im Speisesaal verbringen, wenn er nicht von den Bewohnenden belegt ist.»

Der Küchen- und Essbereich. Bild: Dominik Wunderli (Stans, 26. September 2022)

Im Erdgeschoss siedeln sich auch auswärtige Institutionen an wie Pro Infirmis und Insieme. Und das SRK bildet im «Mettenweg» künftig Pflegehelfende aus. «So sind im ‹Mettenweg› Institutionen zentral stationiert, die auch für unsere Bewohnenden wichtig sind», erläutert Jeannette Mauron und hebt zudem den Vorteil der Rollstuhlgängigkeit hervor, welche die Büros dieser Institutionen neu vorweisen können.

Institutionsleiterin Jeannette Mauron studiert mit Beat Liem von der Holzbau Bucher AG Baupläne. Bild: Dominik Wunderli (Stans, 26. September 2022)

Die vier oberen Stockwerke werden ganz den Bewohnenden gehören. Pro Geschoss sind eine Wohngruppe mit elf Einzel- und einem Doppelzimmer sowie ein Wohn- und Essbereich vorgesehen. Je zwei Zimmer teilen sich Bad und Toilette.

Von einer Raumaufteilung wie in einem Hotel oder einem Altersheim, wo Bad und WC sowie Balkon im Zimmer sind, habe man bewusst abgesehen. «Uns ist wichtig, dass die Leute sich nicht in ihren Zimmern isolieren, sondern am Leben in der Wohngruppe teilhaben.» Nach Möglichkeit würden Bewohnende auch im «Mettenweg»-Betrieb mithelfen, sei es in der Küche, beim Versorgen der Tiere, beim Unterhalt der Umgebung oder in der Wäscherei.

Blick in ein Zimmer. Bild: Dominik Wunderli (Stans, 26. September 2022)

Zahl der Pflegeplätze verdoppelt sich

Für diesen Neubau mit Fotovoltaikanlage, der beheizt wird mit einer Grundwasser-Wärmepumpe, genehmigten die Stanserinnen und Stanser im April 2020 einen Baukredit von 20,9 Millionen Franken mit einem Ja-Stimmen-Anteil von 86 Prozent. Daran beteiligt sich der Kanton mit einem Investitionsdarlehen von 15,6 Millionen Franken.

Bodenleger Alberto Costa verlegt das Parkett. Bild: Dominik Wunderli (Stans, 26. September 2022)

Der neue «Mettenweg» macht mit dem Umzug nicht nur einen Zeitsprung von einem baufälligen Patrizierhaus aus dem 16. Jahrhundert in einen zeitgemässen Bau. Auch die Kapazität wird massiv erhöht. Die Zahl der Plätze verdoppelt sich auf 52. «Dank des Bettenlifts können wir künftig auch Leute mit einem höheren Pflegebedarf aufnehmen», erklärt Mauron und betont dabei, dass der «Mettenweg» kein klassisches Alters- oder Pflegeheim sei.

«Bei uns wohnen vor allem Menschen, mehrheitlich aus Nidwalden, die zum Beispiel ein Suchtproblem haben oder sonst wie gesellschaftlich durch die Maschen gefallen sind.»

Rund 50 neue Mitarbeitende gesucht

Mit der Aufstockung der Anzahl Pflegeplätze und der Ausweitung des Pflegeangebots steigt auch der Personalbedarf von aktuell 30 auf rund 80 Mitarbeitende. «In der Pflege arbeiten heutzutage die meisten Teilzeit zwischen 40 und 70 Prozent», erklärt Mauron die auf den ersten Blick hohe Zahl. Das tönt in Zeiten von Fachkräftemangel nach einer Herkulesaufgabe. «Ich habe vor der Personalrekrutierung Respekt, bin aber zuversichtlich. Wir können mit modernen Arbeitsbedingungen trumpfen.»

Parallel zu den Bauarbeiten ist die Umzugsplanung angelaufen. «Unsere 23 Bewohnenden beschäftigen sich schon mit der Frage, was sie alles in ihr neues Zuhause mitnehmen wollen. Viele freuen sich auf den Umzug, darauf, dass sie kein knarrender Holzboden mehr beim Schlafen stört und auf mehr Komfort. So gibt's aktuell beispielsweise pro Etage nur ein WC.» Auch Mauron selber freue sich auf eine bessere Infrastruktur. Doch schwinge auch Wehmut mit.

«Das alte Haus ist ein Juwel, versprüht einen gewissen Charme. Ich hoffe, dass der familiäre ‹Mettenweg›-Geist auch im Neubau weiterlebt.»

Noch unklar ist, was mit dem im 16. Jahrhundert erbauten ehemaligen herrschaftlichen Patrizierhaus passiert, das seit 1867 eine soziale Institution ist. Zuerst war es ein Waisen- und Armenhaus, später ein Bürger- und Pflegeheim. Abreissen ist keine Option, das Haus gilt als schutzwürdig. «Wir suchen noch nach einer Idee, welche für soziale Durchmischung im Quartier sorgt», sagt Jeannette Mauron.

