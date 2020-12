Stans Weihnachtsgeschichte auf lebendige Art und Weise Die Pfarrei Stans hat ein bewegtes Krippenspiel in den Strassen inszeniert. 27.12.2020, 17.22 Uhr

Bewegtes Krippenspiel: Maria und Josef sind unterwegs durch Stans. Bild: PD

(pd/mu) Ein Krippenspiel mit Erwachsnen und Kindern als Mitwirkende war am 24. Dezember in Stans zu bewundern. Los ging es im Kollegiwald. Maria und Josef waren auf dem Weg. Der Gesang des Engels Gabriel zog alle in den Bann. In der Schmiedgasse wurden sie schliesslich von Soldaten und ihrem Trommelspiel empfangen, welche Maria und Josef die Anordnung des Kaisers Augustus verkündeten.