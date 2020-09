Analyse Stans West: Falsche Erwartungen an das Nidwaldner Gesamtverkehrskonzept Das Gesamtverkehrskonzept wird kein neues Projekt für eine Entlastungsstrasse liefern. Es wird für langfristige Strategien entwickelt und zum konkreten Projekt Stans West kaum viel Neues bringen. Philipp Unterschütz 15.09.2020, 05.00 Uhr

Es war im Juni, als der Landrat aufgrund einer Motion einen Kredit von 250'000 Franken sprach, um ein Gesamtverkehrskonzept für den Kanton Nidwalden zu erstellen. Es gehe darum tragfähige Lösungen für uns und die nächste Generation zu finden, hiess es. Das Gesamtverkehrskonzept sei mittel- bis langfristig angelegt, und soll bereits in anderthalb Jahren vorliegen.

Und die Erwartungen an dieses Konzept steigen. Nachdem bereits eine Motion zur Planung der Kreuzstrasse kurzfristig hinein verpackt wurde, will die Regierung nun, dass der Landrat auch darauf verzichtet, die Entlastungsstrasse Stans West umzusetzen und stattdessen das Gesamtverkehrskonzept abwartet.

Philipp Unterschütz. Manuela Jans-Koch | Lz

Der Landrat hat der Regierung 2016 einen klaren Auftrag für ein Projekt Stans West gegeben. Nun liefert die Regierung dieses zwar, aber mitsamt vier hängigen Einsprachen, die seit Monaten auf dem Tisch sind. So wehrt sich der Gemeinderat Stans gegen Stans West, weil die Entlastungswirkung zu gering sei. Dazu finden sich auch Zahlen in einem Bericht vom Juni 2018. Als Begründung, das Projekt nicht weiter zu verfolgen, zieht die Regierung im Antrag an den Landrat nun genau diesen Bericht heran, argumentiert wie der Gemeinderat Stans und gibt also eigentlich dessen Einsprache recht.

Noch im Februar dieses Jahres (anderthalb Jahre nach diesem Bericht!) verkündete Baudirektor Josef Niederberger aber öffentlich, die Entlastungswirkung werde grösser sein, als sich viele das vorstellen könnten. Und Stans West sei ein separates Projekt, das man losgelöst vom Gesamtverkehrskonzept realisieren könne. Interessant ist, dass ein Mitglied der Kommission für Bau, Planung, Landwirtschaft und Umwelt (BUL) sagt, der Bericht sei in der Kommission nie ein Thema gewesen. Auch andere Landräte sagen, sie hätten zum ersten Mal im Antrag der Regierung an den Landrat davon gehört. Der Bericht war als Bestandteil der Projektauflage zwar öffentlich zugänglich, wurde aber allem Anschein nach nicht sehr offensiv thematisiert.

Es gibt also Zahlen, die vielleicht bei gewissen Landräten ein Umdenken auslösen könnten. Aber warum sollte ein Verschieben bis nach dem Gesamtverkehrskonzept Sinn machen? Das Konzept wird nämlich kein konkretes Projekt Stans West liefern. Auch keine Linienführung. Und auch keine konkreten flankierenden Massnahmen im Dorf. Es wird höchstens sagen, dass es eine Entlastung brauche und dass zum vollen Nutzen auch flankierende Massnahmen im Dorf nötig seien. Das weiss man aber aufgrund des Berichts von 2018 heute schon.

Wenn das Konzept zum Schluss komme, dass Stans West nötig sei, werde er das heutige Projekt erneut der Regierung vorlegen. Und er sei überzeugt, dass er es dann durchbringe, sagte der Baudirektor in dieser Zeitung. Dann hätte er sich aber jetzt schon durchsetzen müssen. Dass es in Stans eine Entlastung braucht, ist ja eigentlich unbestritten. Wer das jetzige Projekt nicht will, wird es auch nach dem Gesamtverkehrskonzept nicht wollen, weil dieses für die unterschiedlichen Meinungen keine wirklich neuen Argumente liefern wird.

Eine Verschiebung würde nur dann Sinn machen, wenn eine Mehrheit im Landrat – vielleicht auch aufgrund dieser Zahlen, die vielen nicht so richtig bekannt waren – wie die Regierung plötzlich zum Schluss käme, dass das Projekt eben doch nochmals überarbeitet werden könnte. Oder gleichzeitig flankierende Massnahmen im Dorf umsetzt. Oder dass man gar doch noch andere Varianten prüfen sollte. Dann muss man sich aber im Klaren sein, dass es angesichts des Zeitbedarfs für längere Zeit gar keine Entlastung geben wird.

Einfach nur warten, bis das Gesamtverkehrskonzept vorliegt, bringt nicht viel. Man wird bezüglich Stans West in anderthalb Jahren am gleichen Punkt stehen wie heute. Das Gleiche gilt übrigens auch für die Kreuzstrasse. Es werden Erwartungen an das Konzept geweckt, die es so nicht erfüllen kann. Es ist schlicht nicht für scharfe Projektplanungen da. Die gut gemeinte Idee des Gesamtverkehrskonzepts wird an Strahlkraft verlieren, wenn es zur Mutter aller Verzögerungen wird.

Wie es scheint, werden sich die Bürgerlichen im Landrat wohl durchsetzen und die Umsetzung des Projekts beschliessen. Und wenn das Gesamtverkehrskonzept schliesslich zu einem grossen Wurf in der künftigen Stanser Verkehrspolitik führen sollte, dann wird es ein Projekt sein, das Jahrzehnte für die Realisierung braucht. Dann wird es auch kaum mehr matchentscheidend sein, wie Stans West viele Jahre zuvor gebaut wurde.