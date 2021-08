Stans: Ferienpass-Kinder lernen Velos zu flicken

Ferienpass Nidwalden Kinder flicken Velos: So gehts Was tun bei einem Platten? Zehn Ferienpasskinder liessen sich in Stans in die Kunst der Veloreparatur einweihen. Matthias Piazza 11.08.2021, 15.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Nik Filliger (links) und Timo Schlaufer reparieren einen defekten Veloschlauch. Bild: Matthias Piazza (Stans, 10. August 2021)

Und plötzlich ist die Luft draussen. Mitten auf der Velotour, irgendwo in den Bergen, hat man einen Platten eingefangen. Ärgerlich. Am Ferienpass an diesem Mittwochvormittag lernen zehn Nidwaldner Primarschüler, wie man mit einer solchen Panne umgeht. Auch Nik Filliger und Tomo Schlaufer sind auf der Suche nach dem Loch im Schlauch. Unter Anleitung von Francis Pernet vom Stanser Velogeschäft Sport 2 go beheben sie das Leck mit einem Flicken fachmännisch. Nicht überall klappt es beim ersten Versuch. Beim einen oder anderen gibt es ein Problem mit dem Ventil, das Loch lässt sich nicht ganz verschliessen oder es taucht noch ein anderes auf. Einen Vormittag lang nimmt sich der Velofachmann Zeit, um die Schüler auch noch in andere Geheimnisse des Velounterhalts einzuweihen, so lernen sie etwa, wie man die Bremsen nachstellt, das Velo aufpumpt oder die Kette schmiert.

Nik Filliger zieht ein positives Fazit zu diesem Velo-Workshop, insbesondere habe er beim Schlauchflicken gelernt, darauf zu achten, ob sich im Schlauch noch mehrere Löcher «verstecken». Wie ärgerlich es sein kann, unterwegs einen Platten einzufangen, habe er zwar bisher noch nie am eigenen Leib erfahren. Aber seinem Vater sei dies schon mal passiert. Der zehnjährige Ennetmooser bezeichnet sich generell als Ferienpass-Fan. So steht bei ihm am Mittwoch ein Höhlentrip und ein Kinobesuch auf dem Programm. «Der Ferienpass ist eine tolle Sommerferienbeschäftigung», findet er.

Es geht auch um Nachwuchsförderung

Nebst genügend Teilnehmern ist der Ferienpass auch immer wieder auf Unternehmen und Institutionen angewiesen, die bereit sind, den Kindern ein paar kurzweilige und interessante Stunden zu bieten. Da waren die Ferienpass-Verantwortlichen bei Damian Arpagaus an der richtigen Adresse, der diesen Workshop diesen Sommer zweimal anbietet. «Ich musste keine zehn Sekunden überlegen, als ich angefragt wurde», sagt der Stanser Standortleiter von Sport 2 go. «Meine Frau und ich arbeiten beide. Wir wissen aus Erfahrung, was es heisst, Kinder während der Sommerferien zu beschäftigen. Keine Familie geht ja die vollen sechs Schulferienwochen in die Ferien», erzählt der Vater zweier Buben.

Zudem gehe es ihm auch um Nachwuchsförderung. «Ich will bei den Schülern das Interesse für den Beruf des Velomechanikers wecken. Wir suchen immer junge Leute, die diesen Hightech-Beruf erlernen wollen», sagt er und deutet auf ein Velo im Ausstellungsraum. «Dieses Elektrobike kostet 8500 Franken. Der Velomechaniker braucht Know-how, ein Update vorzunehmen oder die Scheibenbremse zu reparieren.» Um den Fortbestand des Stanser Velogeschäfts muss man sich zumindest vorderhand keine zu machen. «Nächsten Montag fängt bei uns eine junge Frau mit der Lehre an», erzählt er stolz.