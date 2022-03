Freudentag für Stanser Sägemehl-Athleten: Schwinghalle ist offen

Stans Zukunft der Sägemehl-Athleten gesichert – die neue Schwinghalle ist eröffnet Die Schwingersektion Nidwalden feierte am Samstag die Eröffnung des Erweiterungsbaus ihrer Schwinghalle Eichli. Ruedi Wechsler Jetzt kommentieren 21.03.2022, 16.00 Uhr

Aufgeräumte Stimmung unter den Gästen an der Eröffnung der Erweiterung der Schwinghalle Eichli. Bild: Ruedi Wechsler (Stans, 19. März 2022)

Viele Gäste folgten am Samstag der Einladung des Vereins und besichtigten den Ausbau der neuen, schlichten und geräumigen Schwinghalle. Sie bietet nun mehrere Duschen, WCs und Garderoben. Sogar ein Trocknungsraum für die Schwinghosen steht den Sportlern zur Verfügung und der Schwingplatz wurde markant vergrössert. Da steigt bei jedem Schwinger beim Anblick der neuen Infrastruktur das Adrenalin.

So auch beim 19-jährigen Kranzschwinger Jonas Durrer: «Wir fühlen uns nicht mehr so eingeengt und künftig können gleichzeitig acht Paare zusammengreifen. Nach einem Innerschweizer-Training wird auch mal ein Nachtessen zubereitet und das fördert zugleich den Teamspirit.»

Beim 16-jährigen Jungschwinger Jeremias Flüeler ist die erhöhte Motivation spürbar und er ergänzt: «Nach jedem Training wird von uns das Sägemehl geglättet, die Schwinghalle aufgeräumt, gereinigt und der nächsten Trainingsgruppe übergeben.»

Eidgenosse Marcel Mathis äussert sich ebenso begeistert von der um einen Drittel vergrösserten Schwingfläche. Der Geruch des Sägemehls löst bei ihm beim Betreten der Schwinghalle auch 30 Monate nach seinem Rücktritt immer noch ein ganz spezielles Feeling aus. Er ist nun in der technischen Kommission des Ob- und Nidwaldner Schwinger-Verbandes, leitet Trainings und gibt damit, von dem er viele Jahre profitieren durfte, gerne zu Gunsten der Jungschwinger etwas zurück.

Ehrenmitglied Norbert Stebler und 33-facher Kranzgewinner trainierte früher noch im Tellenmatt-Schulhaus. Er hofft nun auf einen Aufschwung im Juniorenbereich und dass die jetzigen Jungschwinger dem Schwingklub erhalten bleiben. Der Eidgenosse investierte unzählige Arbeitsstunden und realisierte sämtliche Gipserarbeiten.

Freud und Leid so nah beisammen

Präsident Hans Odermatt begann abends die Begrüssung an die über hundert geladenen Gäste mit einer Hiobsbotschaft und einer Gedenkminute: «Unser Ehrenmitglied und ehemaliger Spitzenschwinger, Franz Käslin, ist am letzten Donnerstag völlig überraschend von uns gegangen. Der 69-Jährige hat am Neubau selbst noch mitgewirkt und jetzt ist er nicht mehr unter uns.» Odermatt dankte allen Helfern, Jung- und Aktivschwingern, die über 800 Stunden Eigenleistungen am Innenausbau leisteten. Mit grosser Genugtuung hat er die Feedbacks der Schwinger entgegengenommen.

Seinen Dank richtete er an die Gemeinden, Kanton, Korporation, Sportförderung und alle Sponsoren. Der Vorstand und die Jungschwinger servierten anschliessend der Schwinger-Familie, bestehend aus Behördenvertretern, Sponsoren, Sportamt und Wirtschaft, ein feines Nachtessen, das vom hauseigenen Koch und Vorstandsmitglied Reto Hurschler zubereitet wurde.

Einen würdigen Schlusspunkt des Anlasses setzte der ehemalige Präsident und Spitzenschwinger Thomas Achermann. Der Forstwart fertigte eine Holzsitzbank an und überreichte sie Wäli Christen und würdigte den ehemaligen Kranzschwinger (15 Kränze), Ehrenmitglied und «Mädchen für alles». Gleichzeitig wurde er zum «Getti» des Erweiterungsbaus erkoren. Christen war der Initiant und Förderer dieses Projektes. «Er soll sich künftig etwas zurücklehnen und das Treiben in der Halle von der Sitzbank verfolgen», so Achermann.

Wäli Christen ist Initiant und «Getti» des Erweiterungsbaus Schwinghalle Eichli. Bild: Ruedi Wechsler (Stans, 19. März 2022)

Vor sieben Jahren wurden Wäli Christen die engen Platzverhältnisse zu bunt und er kontaktierte zunächst den Hauswart und erwähnt: «Wir wollten in der Nebenhalle eine Garderobe mieten. Der Hauswart zeigte sich wegen des Sägemehls wenig begeistert und somit nahmen wir das Projekt unter unsere Fittiche.» Überglücklich äussert sich Christen und sagt: «Ich lebe für den Schwingsport und er bedeutet mir viel. Mit diesem Erweiterungsbau wollen wir die Zukunft unseres Vereins und der Jungschwinger sichern.»

