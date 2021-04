Stans Zwei Nidwaldnerinnen schaffen mit ihrem Podcast eine Plattform für Kulturtätige Franziska Filliger und Chantal Werren vom Theaterwärch Stans lassen in ihrem neuen Podcast «Nämmer Eis» Kulturschaffende zu Wort kommen – dem lahmgelegten Kulturleben zum Trotz. Kristina Gysi 06.04.2021, 17.28 Uhr

«Als klar wurde, dass für die nächste Zeit keine Theater stattfinden werden, fielen wir in eine Art Schockstarre.»

Das sagt Franziska Filliger. Die 29-Jährige ist Präsidentin des Theaterwärchs Stans – eine junge Gruppe theaterbegeisterter Menschen, die in pandemiefreien Zeiten mit einer mobilen Bühne in verschiedenen Restaurants auftritt. Als Präsidentin ist Filliger vor allem hinter, manchmal aber auch auf der Bühne aktiv. Theater ist ihre grosse Leidenschaft, ein Hobby, das ihr Leben beflügelt. Und dann – Stille.

Auf und hinter der Bühne, das ganze Kulturleben auf Standby. Trotzdem schaffte es Filliger, sich zusammen mit ihrer Theaterkollegin Chantal Werren aus der Schockstarre zu lösen. «Wir suchten im Theaterwärch nach Alternativen», sagt Filliger. «Wollten herausfinden, wie wir weiter unterhalten und unserer Leidenschaft nachgehen können.» Und sie fanden einen Weg – heute Mittwoch wird die dritte Folge des Podcasts «Nämmer Eis» veröffentlicht. Ein Format, das Kulturschaffenden eine Plattform bieten soll.

Franziska Filliger (links) und Chantal Werren macht das Podcasten sichtlich Spass. Bild: Kristina Gysi (Stans, 1. April 2021)

Ein neuer Podcast unter vielen, das Angebot boomt seit einiger Zeit. Was hat «Nämmer Eis», was andere nicht haben? Werren sagt:

«Wir setzen auf Regionalität und Stammtischgespräche.»

Dabei treffen sich die zwei Frauen mit geladenen Gästen aus der Kulturbranche zu einem ausgelassenen Gespräch, folgen einem roten Faden, schweifen ab, lachen, plaudern – «und dänn nämmer ebbe eis», so Werren. Aus diesem Konzept resultieren Gespräche mit Stammtischcharakter. Jene Gespräche, die derzeit zu kurz kommen und nach denen sich viele Leute sehnen – wenn auch nur zum Zuhören.

In Podcasts hören, wie man Podcasts macht

Ein Vorbild haben die beiden nicht. Zwar hören sie selbst viele Podcasts, diejenigen unterscheiden sich aber deutlich von ihrem Format. «Ich höre zum Beispiel gerne diese Laber-Podcasts, in denen die Leute einfach drauflosreden», so Werren. Dennoch wollen sie und Filliger in ihrem Format einen roten Faden, den sie immer wieder aufnehmen können. «Wir hörten uns auch viele Podcasts darüber an, wie man Podcasts macht», lacht Filliger.

Unter ihren Gästen finden sich Menschen, die sich im oder neben dem Rampenlicht bewegen. «Eine Sängerin ist genauso willkommen wie ein Techniker», sagt Filliger. Zurzeit sind es vor allem noch Kulturschaffende aus der Region Nidwalden, wobei die beiden Frauen nicht abgeneigt sind, auch Gäste von weiter her ins Gespräch zu holen. «Derzeit fahren wir mit den lokalen Leuten aber gut», so Werren. «Wir erhalten bereits überraschend viele Rückmeldungen. Die Menschen mögen es, wenn sie die Nachbarin, den ehemaligen Schulkumpanen oder eine Freundin im Podcast wiedererkennen.»

Pause machen wegen Toilettenspülung

Der Dritte im Podcast-Bunde ist Simon Murer, 30-jährig, aus Stansstad. Er hat viel Erfahrung im Technikbereich, war unter anderem auch beim Schweizer Fernsehen tätig. Bei «Nämmer Eis» kümmert er sich um die Tonaufnahme, den Schnitt, die Tonkorrektur. Eigentlich um alles, ausser um das Gespräch an sich.

Simon Murer kümmert sich um die Technik. Bild: Kristina Gysi (Stans, 1. April 2021)

Von der Aufnahme bis zur Publikation des fertigen Podcasts vergehen jeweils ein bis zwei Wochen. Das Trio produziert vor, sodass jede zweite Woche eine neue Folge ins Netz geladen werden kann.

Die zweite Folge mit Daisy Kuliszkiewicz:

«Wir versuchen jeweils, alles an einem Stück aufzunehmen», erklärt Murer. Ganz so einfach sei das aber nicht immer. Die Aufnahmeorte wechseln ständig, einmal durfte das Trio in einem Keller aufnehmen. «Wir mussten dann aber eine ziemlich lange Pause einlegen, da der Mieter über uns duschte und die Toilettenspülung bediente», erzählt Filliger lachend. «Das hätte man auf der Aufnahme gehört.» Da das Ganze ohne finanzielle Unterstützung produziert wird, sind die Drei auf kostenlose Lokalitäten angewiesen. Solche Situationen sind dementsprechend unumgänglich.

Befangenheit wird zum Geplauder

Donnerstagabend, kurz nach 20 Uhr. Heute sind Jeanne Rosset (22) und Lynn Balli (21) zu Besuch. Sie sind die Protagonistinnen der vierten Podcast-Folge, die am 21. April erscheinen wird.

Lynn Balli (links) und Jeanne Rosset bei «Nämmer Eis». Bild: Kristina Gysi (Stans, 1. April 2021)

Die jungen Frauen studieren an der Luzerner Hochschule für Design und Kunst und organisierten das «Frauentrychle», das am 8. März zugunsten des Weltfrauentags in Stans stattgefunden hatte. Die vier Frauen sitzen sich je zu zweit gegenüber, Mikrofons werden gecheckt, die vorerst etwas verhaltene Stimmung kippt schnell in ein unbefangenes Gespräch über lächelnde Gesichter hinter Schutzmasken und das Abendessen beim Grosi um. Lockeres Geplauder am Stammtisch eben. Und dann nehmen sie eins.