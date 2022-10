The Hydden: Zentralschweizer Rockband gibt neue Platte raus

Stans/Altdorf Zwei, die wie eine ganze Band rocken – Jetzt ist «The Hydden» mit neuem Album unterwegs Das Rock-Duo The Hydden spielt am Freitag im Senkel in Stans und im Dezember im Vogelsang in Altdorf. Markus Zwyssig Jetzt kommentieren 19.10.2022, 15.49 Uhr

Den beiden Musikern des Rock-Duos The Hydden ist Anfang Woche ein Stein vom Herzen gefallen. Schlagzeuger Roli Würsch konnte im Presswerk einen grossen Stapel der neuen Doppel-Vinyl-Scheiben mit insgesamt 12 neuen Songs abholen. Die Alben sind gerade noch rechtzeitig vor der Release-Party am Freitagabend im Senkel in Stans fertig geworden.

Mit viel Energie und Spielfreude am Werk: Schlagzeuger Roli Würsch und Gitarrist Roger Hämmerli. Bild: PD

Der in Altdorf wohnhafte Nidwaldner hat zusammen mit Gitarrist Roger Hämmerli aus Zürich das neue Album «Epic Anesthetic» eingespielt. Wiederum im Duo, aber das vergisst man, wenn man sich die Songs anhört, derart legen sich die beiden Musiker ins Zeug, dass man denkt, eine ganze Band sei hier am Rocken.

Verschiedene Klangfarben, unterschiedliche Charakter der Studios

Zweimal nahm das Rock-Duo The Hydden neue Songs in Toronto auf. Fürs dritte Album nun blieben sie – auch Corona bedingt – in der Schweiz. «Wir wollten während der Pandemie kreativ bleiben», blickt Roli Würsch zurück. So haben die beiden in den vergangenen 2 Jahren in vier verschiedenen Studios neue Songs aufgenommen. «Wir sind sehr offen, was unsere Musik betrifft. Wir spielten mit verschiedenen Klangfarben und bezogen den unterschiedlichen Charakter der Studios in unsere Musik mit ein.» Zudem hätten auch die Produzenten mit ihren verschiedenen Ideen die Songs geprägt.

«Das Album vereint vier unterschiedliche Erlebnisse», erklärt Roli Würsch. In jedem der vier Studios, in denen sie waren, nahmen sie drei Songs auf. Das Rock-Duo setzt bei den Hörerinnen und Hörern auf Vinyl. Das Doppel-Album «Epic Anesthetic» gibt das Entstandene denn auch sehr gut wieder. Jede der vier Seiten enthält die Aufnahmen jeweils eines Studios. Veröffentlicht wird das Album aber auch digital und als CD.

Roli Würsch und Roger Hämmerli verstehen sich musikalisch sehr gut. Zu Beginn eher einer Not gehorchend, entschlossen sie sich vor inzwischen sechs Jahren, im Duo Musik zu machen. Und trotzdem: Ihre Rock-Sounds sind breit gefächert – insbesondere wenn man bedenkt, dass das alles zwei Musiker mit Gitarre, Schlagzeug und Gesang eingespielt haben. Unter den zwölf Songs gibt es Vertrautes zu hören. Das Rock-Duo hat sich auf dem neuen Album aber auch weiter entwickelt. So gibt es auch poppigere Momente, als man es sich von The Hydden gewöhnt ist. Zu tun hat das auch mit den Aufnahmeorten. «In der Schweiz gibt es zwar Studios, die qualitativ international mithalten können, aber es geht halt mehr in Richtung Pop. Trotzdem wollten wir unsere Rock-Attitüde nicht verlieren», so Roli Würsch.

The Hydden tönten vor einigen Jahren so ...

Vermehrt wird mehrstimmig gesungen

Bei einer Zwei-Mann-Band denkt man unwillkürlich an White Stripes. «Wir lieben, was Jack White macht», sagt Roli Würsch. Trotzdem wolle man sich nicht mit dem amerikanischen Rock-Duo vergleichen. The Hydden sind denn auch nur schwer einer Stil-Schublade zuzuordnen. Es gäbe sehr viele, ganz unterschiedliche musikalische Einflüsse. «Wir versuchen immer wieder Neues auszuprobieren.» So berge der mehrstimmige Gesang Potenzial. «Auf den ersten Aufnahmen habe ich gar nicht gesungen, nun haben wir auch zweistimmige Songs aufgenommen», so Roli Würsch.

Konzerte führen auch nach Deutschland

Nach der Release-Party am Freitag, 21. Oktober, im Senkel in Stans stehen zwölf Konzerte auf der Agenda. Unterwegs sind The Hydden nicht nur in der Schweiz. Sie geben auch ein paar Konzerte in Deutschland. «Hamburg ist für uns zu einem zweiten Standbein geworden», sagt Roli Würsch. Dort befindet sich auch ihr Plattenlabel. Im Vogelsang in Altdorf sind sie am 2. Dezember live zu erleben.

Auf Tournee zu gehen, ist nach wie vor nicht ganz einfach. «Einerseits besteht vor allem in Deutschland weiterhin die Angst vor neuen Coronamassnahmen, welche in den verschiedenen Bundesländern sehr unterschiedlich sein könnten», sagt Roli Würsch. «Andererseits sind zurzeit sehr viele Bands auf Tournee, was zu einem Überangebot und der Gefahr der Übersättigung führt.» Trotzdem hofft das Rock-Duo auf zahlreiches Publikum. Die neue Platte strotzt vor Energie und Spielfreude – und genau das wollen sie nun auch live rüberbringen.

Hinweis: Das Rock-Duo The Hydden spielt am Freitag, 21. Oktober, im Senkel in Stans. Türöffnung ist um 19 Uhr.

