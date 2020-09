Stanser Post-Filiale wird modernisiert

Die Stanser Post ist ein wichtiger Eckpfeiler des Postangebots im Kanton Nidwalden, ihre Räumlichkeiten jedoch nicht mehr zeitgemäss. Deshalb investiert die Post in einen neuen Auftritt, modernisiert die Filiale und passt sie an die Bedürfnisse von heute an.

01.09.2020, 15.48 Uhr