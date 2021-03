Stanserhorn Das Rondorama-Drehrestaurant hat ein neues Gesicht Fränzi Mohn heisst die neue Gastgeberin auf dem Stanserhorn. Matthias Piazza 10.03.2021, 17.04 Uhr

Fränzi Mohn, die neue Gastgeberin des Rondorama-Restaurants auf dem Stanserhorn. Bild: PD

Wenn die Stanserhornbahn am 10. April ihre neue Saison startet, werden die Gäste im Drehrestaurant Rondorama auf dem Stanserhorn von Fränzi Mohn empfangen. Die gebürtige Bündnerin führte in Klosters während vieler Jahre das Bergrestaurant Alpenrösli, wo sie zweimal eine 13-Gault-Millau-Punkte-Auszeichnung erhielt, wie die Stanserhornbahn am Dienstag mitteilte. Die letzten zwei Jahre arbeitete die 51-Jährige für die Skiarena Andermatt-Sedrun im Gastro- und Eventbereich.