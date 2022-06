Die Stanser Cabrio-Bahn wird zehnjährig – ein Buch zum Jubiläum

Stanserhorn Die Cabrio-Bahn hat Geburtstag: «Stans hät ä Wältneuheit, s'Volk hät ä huerä Fräid» Am 29. Juni 2012 fuhr die Cabrio-Bahn zum ersten Mal. Am Geburtstag wurde zurückgeblickt. Der Weltneuheit ist nun auch ein Buch gewidmet. Matthias Piazza Jetzt kommentieren 29.06.2022, 19.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Seit zehn Jahren ist die Cabrio-Bahn aufs Stanserhorn. Bild: Pius Amrein (27. Juli 2018)

Rita Barmettler und Sepp Amstutz brachten die Erfolgsgeschichte am Geburtstagsanlass auf dem Stanserhorn singend auf den Punkt:

«Stans hät ä Wältneuheit, s’Volk hät ä huerä Fräid. Er isch grandios de Plan, 10 Jahr Cabrio-Bahn, das isch de Wahn.»

Auf den Tag genau, vor zehn Jahren, am 29. Juni 2012, hatte die Cabrio-Bahn ihre Jungfernfahrt.

Verwaltungsratsvizepräsident Thomas Hochreutener blickte vor Gästen aus der Tourismus- und Seilbahnbranche auf die Entstehungsgeschichte zurück, als sich im Januar 2006 Geschäftsleitung und Verwaltungsrat Gedanken über die Zukunft der Seilbahn machten, da die Konzession für die damalige Bahn aus den 1970er-Jahren nicht mehr unendlich lange lief. Er erinnert sich:

«Die Idee nach einer speziellen Bahn tauchte auf, einer Bahn, die nicht bloss beförderte.»

Die Idee einer Kabine mit offenem Oberdeck war geboren, am 1. Juli 2009 gab der Verwaltungsrat grünes Licht für diese Weltneuheit.

Bis zur Eröffnung gab es Hürden zu überwinden. Er sprach von einem Untergrund voller Überraschungen. «Mit 95-prozentiger Wahrscheinlichkeit stosst ihr in vier Metern Tiefe auf Felsen, versicherten uns die Ingenieure. In vier Metern Tiefe kam aber noch kein Felsen zum Vorschein, auch nicht in acht und sechzehn Metern.»

In der Folge musste viel mehr Material den Berg hinauf transportiert werden, wofür eine Transportbahn nötig wurde. Das Projekt wurde teurer. Thomas Hochreutener erinnerte sich an Termine mit dem Direktor der Nidwaldner Kantonalbank frühmorgens um halb Sechs.

Die Cabrio-Bahn unterhalb der Bergstation. Bild: Pius Amrein (Stanserhorn, 25. August 2021) Das Oberdeck hat Platz für 30 Leute. Bild: Pius Amrein (27. Juli 2018) Die Cabrio-Bahn der Stanserhorn-Bahn unterwegs. Bild: Nidwaldner Zeitung Die Cabrio-Bahn auf ihrer Jungfernfahrt bei der Talstation Kälti. Bild: Manuela Jans-Koch (Stans, 28. Juni 2012) Die Cabrio-Bahn auf ihrer ersten Fahrt. Bild: Manuela Jans-Koch (28. Juni 2012) Die neue Cabrio-Bahn auf einer Probefahrt. Bild: Roger Zbinden (Stans, 7. Juni 2012) Die erste der beiden Gondeln wird geliefert. Im Bild fotografiert Direktor Jürg Balsiger das Herüberhieven der Gondel in der Talstation im Kälti. Bild: Nidwaldner Zeitung (Stans, 30. März 2012) Die Arbeiten an der neuen Cabrio-Bahn am Stanserhorn laufen auf Hochtouren. Die beiden Transportbahnen: Links Richtung Sulzmattli, Wiesenberg; rechts Richtung Kälti. Bild: Robert Hess (16. Januar 2012) Die alte Luftseilbahn vom Kälti aufs Stanserhorn, links die Transportbahn der neuen Cabrio-Bahn. Bild: René Meier (Stanserhorn, 16. Oktober 2011) Teile für die Materialseilbahn der künftigen Cabrio-Bahn werden auf den Gipfel geflogen. Bild: Christian Perret (16. Dezember 2010)

Entstehungsgeschichte in einem Buch dokumentiert

Alles rund um die Entstehungsgeschichte der Cabrio-Bahn, der ersten und noch immer einzigen Seilbahn mit offenem Oberdeck, ist nun auch in einem 144-seitigen Buch mit über 200 Skizzen, Plänen und Bildern dokumentiert, welches Autor Christoph Berger passend zum 10-Jahres-Geburtstag präsentierte.

Freuen sich über das neue Buch zur Cabrio-Bahn (von links): Stanserhorn-Bahn-Direktor Jürg Balsiger, Autor Christoph Berger und Seilbahn-Experte Reto Canale, der die Idee zur Cabrio-Bahn mitentwickelte. Bild: Roger Gütter (Stanserhorn, 29. Juni 2022)

«Mit dem Buch will ich auch ein Publikum ansprechen, das sich vertieft für die Cabrio-Bahn interessiert», sagte Christoph Berger dazu. Wobei es nicht nur um die Cabrio-Bahn selber geht. So ist ein Teil des Buches der Innovation in der Innerschweizer Seilbahngeschichte gewidmet.

Das Buch von Christoph Berger über die Cabrio-Bahn. Bild: Roger Grütter (29. Juni 2022)

Beleuchtet werden auch Ideen, die zum Teil gar nicht realisiert wurden. Technikinteressierte kommen ebenfalls auf ihre Kosten. Es gibt grundlegende Erklärungen zur Seilbahntechnik wie Seilführung und Niveauausgleich. Wer wissen will, welche Varianten bei der Planung der Cabrio-Bahn zur Diskussion standen, erfährt es. Ein Kapitel ist dem eigentlichen Bau der Bahn gewidmet, ein weiteres einem Cabrio-Projekt in einem Kleinstaat.

Nicht zuletzt hoffe er bei jungen Leuten das Interesse für Technik zu wecken, «denn nur wenn man sich mit Technik beschäftigt, sieht man, wie herausfordernd und begeisternd die Lösung technischer Probleme sein kann», sagte er bei der Vernissage.

Das Buch «Stanserhorn-Cabrio» ist im Handel und bei der Stanserhorn-Bahn erhältlich, zum Preis von 29 Franken. ISBN: 978-3-906997-96-4.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen