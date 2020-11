Stanserhornbahn trennt sich von «Rondorama»-Gastgeber – per sofort übernimmt sein Stellvertreter Auf Ende Saison verlässt Rolf Kälin nach vier Jahren als Gastgeber das Restaurant auf dem Stanserhorn. Die Rede ist von unterschiedlichen Auffassungen. Auch bei seinem Vorgänger kam es zum Bruch mit dem Verwaltungsrat. Matthias Piazza 05.11.2020, 15.39 Uhr

Das Drehrestaurant Rondorama auf dem Stanserhorn. Bild: PD

Rolf Kälin hat das Drehrestaurant Rondorama auf dem Stanserhorn verlassen. Die Stanserhornbahn trennte sich nach vier Jahren von ihrem Gastgeber wegen «unterschiedlicher Auffassungen zur Strategie der Stanserhorn-Gastronomie», wie das Unternehmen am Donnerstag in einer Medienmitteilung schrieb. «Er zieht noch Überzeit und Ferien ein, das Arbeitsverhältnis endet mit der dreimonatigen Kündigungsfrist Ende Februar 2021. Bis dahin erhält er auch den Lohn», präzisiert Verwaltungsratspräsident André Britschgi.

Das Restaurant mit den 300 Innen- und 400 Aussenplätzen werde bis zum Saisonende, das je nach Wetter am 29. November oder später sei, von seinem Stellvertreter geführt.

«Brauchen einen Gastgeber, der unsere Strategie noch gezielter umsetzt»

Während vier Jahren war Rolf Kälin Gastgeber im «Rondorama» auf dem Stanserhorn.

Bild: Pius Amrein

«Rolf Kälin hat das neue Gastrokonzept mitgetragen», hält André Britschgi auf Nachfrage fest. Mit dem vor rund eineinhalb Jahren aufgegleisten Konzept «Kulinarische Essenz der Alpen» will die Stanserhornbahn seit dieser Saison einen Fokus auf die regionale Küche legen. Auch menschlich habe immer alles gestimmt. Britschgi ergänzt:

«Aber wir brauchen einen Gastgeber, der unsere Strategie noch gezielter umsetzt. Es soll im ganzen Angebot einen grösseren Stellenwert erhalten, als es jetzt hat.»

Im Gespräch mit Rolf Kälin sei man einvernehmlich zum Schluss gelangt, «dass er dafür nicht der Richtige ist.» Die Suche nach einem neuen Gastgeber, der das Gastrokonzept weiterentwickle, sei nun in die Wege geleitet.

«Ich bedaure sehr, dass ich das ‹Rondorama› verlassen muss. Die Arbeit als Gastgeber auf dem Stanserhorn hat mir immer sehr gefallen», sagt auf Anfrage Rolf Kälin. Hinter dem neuen Gastrokonzept sei er voll und ganz gestanden. Auch hätten ihm Verwaltungsrat und Direktion erst kürzlich mitgeteilt, dass er das Konzept gut umgesetzt habe. Insofern habe ihn die Kündigung schon überrascht. Er bedanke sich bei seinen Gästen und Mitarbeitern für die vier schönen Jahre.

Der 48-jährige Rolf Kälin leitete vor dem «Rondorama» acht Jahre das Kongresszentrum Gersag in Emmenbrücke und die Restauration im Hallen- und Freibad Mooshüsli in Emmen. Er habe sich schon oft vorgestellt, wie toll es wäre, wieder in den Bergen zu arbeiten, sagte er im April 2017, kurz vor seinem «Rondorama»-Stellenantritt, gegenüber unserer Zeitung.

Auch mit Vorgänger gab's Differenzen

Auch vom Vorgänger Robert Schuler, der das «Rondorama» 15 Jahre lang geleitet hatte, trennte sich die Stanserhornbahn wegen unüberbrückbarer Differenzen in der Ausrichtung und in der Art, wie der Betrieb in die Zukunft geführt werden soll. Die Trennung erfolgte per Herbst 2016 und wurde an der Generalversammlung im April 2018 thematisiert. Damals hatte Robert Schuler der Versammlung beantragt, Heinz Keller als VR-Präsidenten abzusetzen. Er begründete dies unter anderem damit, dass Heinz Keller Direktion und Verwaltungsrat in die falsche Richtung geführt habe. Dies, weil er die Entlassung von Robert Schuler beantragt hatte. Den Antrag zog Schuler dann an der GV zurück. Mit der Stanserhornbahn habe er sich gütlich geeinigt, hielt er im Juli gegenüber unserer Zeitung fest.

Damals kritisierte Schuler als Kleinaktionär, der Verwaltungsrat habe in der «Rondorama»-Gastronomie einen grossen Scherbenhaufen angerichtet. Die Gründe lägen in personellen Fehlentscheidungen des Verwaltungsrates und dessen fehlender gesunder Distanz zur Direktion. Mit rund 216'000 Franken im vergangenen Jahr war das Betriebsergebnis in der Tat so niedrig wie noch nie in den vergangenen zehn Jahren. Robert Schuler wollte sich am Donnerstag nicht zur neuesten Entwicklung äussern.

Gastronomie-Know-how sei im Verwaltungsrat vorhanden

Angesprochen auf den Zwist mit Schuler verneint André Britschgi vehement einen Zusammenhang zwischen den beiden Abgängen. «Die beiden Fälle sind völlig anders gelagert.» Und daraus abzuleiten, dass aufgrund der Abgänge der Verwaltungsrat unrealistische Vorstellungen über die gastronomische Ausrichtung habe, sei ebenfalls falsch, da der Verwaltungsrat mit Peter Durrer als Gastgeber des Stanser «Culinarium Alpinum» einen Mann vom Fach habe.