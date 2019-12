Stanserhornbahn verlängert Saison Nächste Saison fährt die Stanserhornbahn nicht mehr nur bis zum zweiten voll im November liegenden Wochenende, wie es die Regel war, sondern bis 29. November. Markus von Rotz 10.12.2019, 17.00 Uhr

Der Gastronomiebetrieb auf dem Stanserhorn wurde dieses Jahr nach Mitte November winterfest gemacht. Bild: Pius Amrein

Das meldet das Unternehmen in einem Newsletter. Direktor Jürg Balsiger nennt auf Anfrage zwei Gründe dafür: «Zum einen stellten wir in den vergangenen Jahren fest, dass wir meist bis fast an Weihnachten keinen Schnee hatten und es bei Hochnebellagen bis Ende November auf dem Berg schöner und wärmer war als im Tal.»