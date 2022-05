Stansstad «Wenn ich gut bin, dann umso besser»: 15-jähriger Füriger holt Goldmedaille an der nationalen Informatikolympiade Elias Bauer erhielt beim Schweizer Programmierwettbewerb Gold – und vertritt das Land an der internationalen Informatikolympiade in Indonesien. Kristina Gysi 1 Kommentar 25.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Elias Bauer versteht etwas von Computern. Nicht nur ein bisschen, sondern so richtig: Er spricht ihre Sprache. Nein, keine Cheats für «Minecraft», die man in wenigen Sekunden googeln kann. Gemeint ist ausgeklügelte Programmiersprache.

Elias Bauer holte bei der Schweizer Informatikolympiade Gold. Bild: PD

Mit diesem Wissen hat es der 15-jährige Schüler des Kollegis St.Fidelis an der Schweizer Informatikolympiade ganz nach oben geschafft. Es gelang dem Füriger, sich gegen rund 200 weitere Teilnehmende durchzusetzen und beim Programmierwettbewerb Gold zu holen. Doch wurde Elias nicht nur mit einer Medaille gekürt – er erhielt damit auch das Ticket für die Internationale Informatikolympiade, die im August in Indonesien ausgetragen wird. Zusammen mit den drei weiteren Goldgewinnern des nationalen Wettbewerbs wird er die Schweiz dort vertreten.

Die richtige Idee zu haben, reicht nicht

Dieses Land war denn auch Schauplatz einer der kniffligen Wettbewerbsaufgaben. So wurde den Jugendlichen aufgetragen, einen Algorithmus für einen Evakuierungsplan bei Überschwemmungen in Indonesien zu finden. Laut Elias eine der schwierigeren Aufgaben. «Beim Programmieren scheint auf den ersten Blick vieles unlösbar», sagt er.

«Doch wenn man eine Aufgabe über längere Zeit beobachtet und analysiert, kommt man meist auf eine einfachere Lösung als anfangs gedacht.»

Fünf Stunden Zeit hatten die Jugendlichen jeweils für ein Exempel. Die maximale Punktzahl holte man hierbei jedoch fast nie, so Elias. «Es ist nicht wie in der Schule, wo man alles richtig haben muss, um eine Sechs zu bekommen.» Doch der Zeitdruck war gross, denn: «Man kann nicht nur die richtige Idee haben, sondern muss diese auch noch programmieren.»

Das Finale der 14 Mitstreitenden, die alle unter 20 Jahre alt sind, wurde an zwei Wochenenden im Mai ausgetragen. An vier Tagen sassen die Computer-Cracks vor dem Bildschirm, um möglichst effiziente und kreative Lösungen für die gestellten Aufgaben zu finden. Vier von ihnen erhielten am Freitag eine Goldmedaille. Doch blieb nebst dem Wettbewerb auch Zeit, um sich gegenseitig kennen zu lernen und Kontakte zu knüpfen. Etwa bei den Trainingsevents, die im Halbjahr vor der Austragung der Informatikolympiade durchgeführt wurden. «Man verbringt viel Zeit mit den anderen Jugendlichen», so Elias. «Ich konnte deshalb einige Freundschaften schliessen.»

Mit der Goldmedaille erhält der Schüler auch das Ticket für die internationale Austragung der Informatikolympiade. Bild: PD

Dem internationalen Wettbewerb im August blickt der Gymnasiast gelassen entgegen. «Ich kann eigentlich nur gewinnen», sagt er. Hochmut? Keineswegs:

«Wenn ich nicht gut abschliesse, hatte ich immerhin Gratisferien in Indonesien. Das ist auch nicht schlecht.»

Er mache sich da keinen grossen Druck. «Und wenn ich gut bin, dann umso besser.» Vorbereiten werde er sich dennoch, etwa mit Aufgaben der letztjährigen Wettbewerbe. «Das kann man gut neben der Schule machen», so Elias.

Ein Informatikstudium liegt bei ihm auf der Hand – könnte man meinen. Doch der 15-Jährige winkt ab:

«Ich interessiere mich nicht nur für die Informatik, sondern auch für Physik und andere Wissenschaften.»

Er könne sich vorstellen, in der Forschung zu arbeiten. «Schon mit Computern, vielleicht im Bereich Simulation oder als Ingenieur.» Doch bis dahin ist noch etwas Zeit. Erst einmal steht der Abschluss am Kollegi St.Fidelis auf dem Programm.

1 Kommentar Alle Kommentare anzeigen