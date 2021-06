Abstimmung: Stansstad stimmt Rechnungen deutlich zu

Stansstad Stimmbürgerinnen und Stimmbürger stimmen Rechnungen zu Die Rechnungen der politischen und der Kirchgemeinde wurden deutlich angenommen. Matthias Piazza 13.06.2021, 13.01 Uhr

Blick vom Stanserhorn auf Stansstad. Bild: Manuela Jans-Koch (12. März 2021)

Wegen Corona befanden die Stansstader auch dieses Jahr über ihre Jahresrechnungen an der Urne. Mit einem hohen Ja-Stimmen-Anteil von 97,2 Prozent (1633 Ja zu 47 Nein) genehmigten die Stimmberechtigten am Sonntag bei einer Stimmbeteiligung von knapp 52 Prozent die Rechnung der politischen Gemeinde. Bei einem Ertrag von rund 10,5 Millionen Franken schaut ein Plus von 691'000 Franken heraus. Das sind 622'000 Franken mehr als erwartet.