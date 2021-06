Stansstad Auch dieses Jahr ersetzt die Urnenabstimmung die Gemeindeversammlung Die politische Gemeinde wie auch die Schulgemeinde Stansstad warten mit überraschend guten Rechnungsabschlüssen auf. Matthias Piazza 03.06.2021, 17.05 Uhr

Stansstad vom Stanserhorn aus gesehen. Bild: Manuela Jans-Koch (12. März 2021)

Wegen Corona stimmen die Stansstader wie schon im vergangenen Jahr an der Urne statt an der Gemeindeversammlung über ihre Rechnung ab. Der Urnengang am 13. Juni dürfte eine Formsache sein. Bei einem Ertrag von rund 10,5 Millionen Franken schaut ein Plus von 691'000 Franken heraus. Das sind 622'000 Franken mehr als erwartet. Gründe dafür sind höhere Einnahmen aus Grundstückgewinnsteuern, geringere Kosten wegen Projektverzögerungen und wegen Covid-19 abgesagte Feierlichkeiten zum 600-Jahr-Jubiläum. Investiert wurden drei Millionen Franken. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt 421 Franken.