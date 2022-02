Stansstad: Auto von angetrunkenem Lenker überschlägt sich

Stansstad Auto von angetrunkenem Geisterfahrer überschlägt sich nach Kollision mit Fahrbahnabschrankung Beim einem Unfall beim Kreisverkehrsplatz La Palma ist ein Autofahrer leicht verletzt verletzt worden. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden. 20.02.2022, 13.31 Uhr

Bei diesem Kreisel in Stansstad ereignete sich er Unfall. Bild: Google Maps

Ein Autolenker war am Samstag, 19. Februar, um 23.30 Uhr als Geisterfahrer via Achereggbrücke Richtung Stansstad unterwegs. Gleichzeitig fuhr ein korrekt fahrender Autolenker von Stansstad her in Richtung Hergiswil, wie die Kantonspolizei Nidwalden am Sonntag mitteilte. Dank entsprechender Reaktion vom korrekt fahrenden Lenker kam es lediglich zu einer seitlichen Kollision. Der fehlbare Lenker fuhr im Anschluss weiter, touchierte vor dem Kreisel La Palma mit der Fahrbahnabschrankung und verlor danach die Kontrolle über sein Auto. Dieses überschlug sich einmal und kam letztlich rechts neben der Fahrbahn wieder auf den Rädern zum Stillstand.