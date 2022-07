Stansstad Mit «Muckis» für die Biodiversität: So mäht Bauer Dominik Bircher den Steilhang im Oberzingel Einmal im Jahr stutzt Dominik Bircher eine Wiese ob Kehrsiten. Dies ist notwendig, damit der Lebensraum der dort beherbergten Tiere erhalten bleibt. Ganz ungefährlich ist die Arbeit nicht. Kristina Gysi Jetzt kommentieren 19.07.2022, 11.46 Uhr

Über die Aussicht am Arbeitsplatz kann sich Dominik Bircher nicht beklagen. Unter ihm streckt der Vierwaldstättersee seine Arme ins Land. Er ist tiefblau, nur hie und da verleihen ihm Schiffe oder Segelboote weisse Sprenkel. Dazwischen liegen Hügel und Berge von sattem Grün und die klare Sicht lässt den Blick bis weit in die Ferne, über den Flickenteppich aus bunten Feldern schweifen.

Rund 250 Kilogramm schwer ist die Maschine, mit der Bircher das Gras am Hang mäht. Bild: Kristina Gysi (Stansstad, 8. Juli 2022)

Die Wiese am steilen Hang, die Bircher heute fertigmähen wird, liegt ob Kehrsiten. «Oberzingel» nennt man die vier Hektare Land, denen sich Bircher einmal jährlich widmet. Das Land ist umrundet von Wald, der hier laut Bircher innert rund zehn Jahren Oberhand gewinnen würde, liesse er die Wiese einfach wachsen. Ziel ist das nicht, denn sie beherbergt vielerlei Pflanzen und ist Zuhause von Insekten, Reptilien und Säugetieren verschiedenster Art. Damit diese auch künftig ihr Plätzchen haben, bugsiert Bircher einmal jährlich seinen motorisierten Bergmäher, Marke Aebi, zum Oberzingel, um die Matte zu stutzen und so zu verhindern, dass diese bewaldet wird.

Heute ist er schon weit gekommen. Nur noch ganz oben, nahe dem Waldrand, ist die Wiese noch unberührt, wild, voller Blumen und stachliger Gräser, Käfer und Ameisenhaufen, Schmetterlinge und «Heugümper». Es raschelt, zirpt und fiept, manchmal verirrt sich ein Insekt ins Hosenbein, sticht zu oder surrt aufgeregt darin umher. Der Aufstieg ist streng, gutes Schuhwerk dringend. Doch Bircher meistert ihn offenbar ohne jegliche Anstrengung. Ab und zu hält er an, dreht sich um, lässt die Augen aufmerksam über das Gelände wandern und erzählt, was ihm gerade so einfällt:

«Als ich 2017 zum ersten Mal in den Oberzingel kam, war es noch recht schwierig, die Wiese zu mähen.»

Der Vorbesitzer habe sie als Schafweide genutzt und so sei das Terrain von den Hufen der Tiere, die viele Jahre darauf herumgetrampelt waren, uneben und höckerig geworden. «Mittlerweile ist das viel besser.»

Steiler, als es hier aussieht: der Oberzingel ob Kehrsiten in Stansstad. Bild: Kristina Gysi (8. Juli 2022)

«Für mich wäre es nicht interessant, hier meine Kühe weiden zu lassen», sagt Bircher. Der Biobauer hat Haus und Hof auf der anderen Seite des Hügels und so müsste er jeweils extra rüberkommen, um zu sehen, ob alles in Ordnung ist. Zudem erlaube die Firma Holcim als Besitzerin des Landes keine Tierhaltung auf der Wiese – Bircher ist Pächter im Oberzingel. Heute diene das Land einzig der Biodiversität. Und so liegt im unteren Teil des Hanges, vom Wind dahingerafft, ein umgeknickter Apfelbaum, der Hunderte kleine und unreife Früchte trägt. Der Baum werde da liegen bleiben, auch, weil sich darin Tiere eingenistet haben, so Bircher.

Das Land dient der Biodiversität und wird nicht mehr als Weide gebraucht. Hier leben Tiere und Pflanzen verschiedenster Art. Bild: Kristina Gysi (Stansstad, 8. Juli 2022)

Das Gras, das er hier mäht, verwendet Bircher für seine Kühe. Für jene, die keine Milch geben, und für die Rinder. Es sei weniger gehaltvoll als das Futterheu, das er für seine Milchkühe verwende. Die Zusammensetzung sei anders. Das Heu von hier enthalte beispielsweise Kräuter. Bircher sagt:

«Meine Philosophie ist, mit dem zu arbeiten, was ich habe.»

Und so verfüttert er seinen Tieren hauptsächlich das, was die insgesamt rund 23 Hektare Land, die er bewirtschaftet, eben hergeben.

Je länger der Aufstieg dauert, desto steiler wird er. Der Schweiss rinnt über die Schläfen, manchmal muss man mit den Händen nachhelfen, um den nächsten Schritt zu schaffen. Nicht mehr weit entfernt leuchtet eine Maschine rot im Sonnenlicht, ihre breiten Räder mit Stacheln bespickt, die den Einachser beim Mähen nicht abrutschen lassen. «Die Mechanisierung der Arbeit am Berg hat in den letzten zehn Jahren extreme Fortschritte gemacht», weiss Bircher. Die Stachelräder, die laut ihm seit rund vier Jahren regelmässig zum Einsatz kommen, hätten die Sicherheit beim Mähen im Hang noch einmal massiv erhöht.

Birchers Aussicht am Arbeitsplatz. Bild: Kristina Gysi (Stansstad, 8. Juli 2022)

«Man kann arbeiten, bis es dunkel wird»

«Um diesen Job zu machen, muss man schon fit sein», sagte Bircher wenige Minuten zuvor. Wie er nun den rund 250 Kilogramm schweren Mäher, gegen die Schwerkraft kämpfend, durch die hohe Wiese hievt, verleiht diesen Worten Nachdruck. Hin- und herfährt er, lupft herum, drückt dagegen, zieht hoch, schiebt vorwärts. Insekten werden aufgescheucht, gestört von der Klinge, die ihr Zuhause abmäht, aber nur, damit es weiterhin ihr Zuhause bleiben kann. Die Tierchen setzen sich auf Birchers «Tschäpper», sein Shirt, seine Arme. Nach rund zehn Minuten ist auch der letzte Wiesenabschnitt gemäht. «Etwa zehn Prozent lasse ich stehen, damit die Tiere immer noch ein wenig hohes Gras haben», erklärt er schwer atmend.

In den nächsten Tagen werde er wiederkommen, um das getrocknete Heu mit Hilfe seines Vaters aufzuladen. «Man kann arbeiten, bis es dunkel wird», meint er nüchtern. Gerade abends sei es im Oberzingel besonders schön:

«Oft sehe ich Gämschi oder Füchse. Das ist schon sehr speziell.»

Während er es sagt, betrachtet er, beinahe liebevoll, den Schmetterling, der es sich auf seinem Unterarm bequem gemacht hat.

