Seepromenade in Stansstad soll aufgewertet werden

Stansstad Der Gemeinderat will die Seepromenade aufwerten Für eine Sanierung und Neugestaltung von Zentrumsfreiräumen haben der Gemeinderat und eine Begleitgruppe ein Projekt erarbeitet. Am 25. September werden die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger über den Objektkredit abstimmen. Richard Greuter 25.08.2022, 09.58 Uhr

Mit einem Kostenaufwand von insgesamt 5,4 Millionen Franken will der Gemeinderat Stansstad das Gebiet um die Sust bis zum ehemaligen Stationsgebäude umgestalten und den Fussgängerbereich verbessern. Darüber informierte Gemeinde-Vizepräsidentin Laleh Kiser an der Orientierungsversammlung in der Turnhalle in Stansstad die etwas mehr als 80 anwesenden Personen.