Der Stansstader Schulhort wird teurer

Stansstad Der Schulhort will abgestufte Angebote einführen – und die Tarife erhöhen Der Schulrat beantragt ein neues Hortreglement, auch als Reaktion auf steigende Schülerzahlen. Matthias Piazza 12.05.2022, 20.00 Uhr

Das Schulhaus in Stansstad. Bild: Nidwaldner Zeitung (5. November 2019)

Stansstad wächst. Um 6,3 Prozent, auf 4700 Einwohner, wuchs die Stansstader Bevölkerung zwischen 2010 und 2020 an. Das spürt auch die Schule. Ab Sommer 2024 werden zwei Kindergartenklassen geführt, doppelt so viel wie jetzt. Auch der Schulhort erfreut sich steigender Beliebtheit. Die Bedürfnisse sind allerdings unterschiedlich. «Es gibt Eltern, die ihre Kinder vor der Schule bei uns betreuen lassen, andere über Mittag. Und wieder andere Schulkinder machen im Hort nach dem Unterricht ihre Hausaufgaben, betreut von Lehrpersonen», erklärt Schulpräsidentin Ursula König. Darauf will die Schulgemeinde reagieren.

Im überarbeiteten Reglement, worüber die Schulgemeinde am 24. Mai abstimmt, sind verschiedene Betreuungsangebote mit unterschiedlichen Tarifen vorgesehen. So können Eltern künftig wählen zwischen Früh-, Vormittags-, Mittags- und Nachmittagsbetreuung. Die Tarife bewegen sich zwischen 8 Franken (Frühbetreuung zwischen 7 und 8.05 Uhr) und 20 Franken (Nachmittagsbetreuung Variante 3, zwischen 13.30 Uhr und 18 Uhr). «Vor allem Eltern, die beide berufstätig sind, und Alleinerziehende schätzen unseren Schülerhort», sagt König.

Abgestuftes Tarifmodell

Je nach Angebot zahlen die Eltern mehr als früher. So stieg der Tarif für die Mittagsbetreuung von 12 auf 15 Franken. Bei der Nachmittagsbetreuung kommt's darauf an. Sie kostet aktuell 13 Franken für die Betreuung zwischen 13.30 und 18 Uhr. Im neuen Reglement bezahlen die Eltern 6 Franken für die Zeit zwischen 13.30 und 15 Uhr, 14 Franken (15 bis 18 Uhr), oder 20 Franken (13.30 bis 18 Uhr).

Ursula König spricht von einem fairen, weil abgestuften Tarifmodell, mit Preisen, die im Rahmen lägen und mit jenen anderer Betreuungseinrichtungen zu vergleichen seien.

Bessere Rechnungsabschlüsse als erwartet

Abgestimmt wird an der Gemeindeversammlung auch über eine ausgeglichene Rechnung. Dafür mussten allerdings 568’561 Franken (budgetiert waren 350’000 Franken) aus den finanzpolitischen Reserven geholt werden. Die Rechnung vor diesem «Kniff», also das operative Ergebnis sieht anders aus – defizitär. 568’561 Franken beträgt das Defizit, was allerdings 255’198 Franken weniger sind als budgetiert (823’760 Franken).

Die unerwartet tiefen Ausgaben sind auf die Coronapandemie zurückzuführen. Viele Schulprojekte, Veranstaltungen, Exkursionen, Musikschulkonzerte und Personalanlässe konnten nicht oder nur in kleinerem Rahmen durchgeführt werden, wie der Schulrat in der Botschaft schreibt. Die Steuereinnahmen fielen leicht höher aus als erwartet. Investiert wurde für rund 261'000 Franken. Die Pro-Kopf-Verschuldung betrug Ende Jahr 195 Franken.

Besser als budgetiert, unerwartet mit Gewinn, schliesst auch die Rechnung der politischen Gemeinde ab. Der Ertragsüberschuss beträgt 837’824 Franken, das sind 1,5 Millionen Franken besser als budgetiert. Das Budget sah noch einen Aufwandüberschuss von 670’290 Franken vor. Die Nettoinvestitionen beliefen sich auf 6,8 Millionen Franken. Die Pro-Kopf-Verschuldung betrug 1290 Franken, was als mittlere Verschuldung gilt. Hauptgründe sind gemäss Finanzchefin Eva Keiser unerwartet hohe Einnahmen aus Grundstückgewinnsteuern, die rund 686’000 Franken mehr in die Kasse spülten, sowie eine nicht budgetierte Erfolgsauszahlung des Kehrichtverwertungsverbandes über 194’000 Franken. Wie bei der Schulgemeinde mussten infolge Covid viele Anlässe und auch Projekte verschoben oder abgesagt werden.

Die Jahresrechnung der Kirchgemeinde weist einen Mehraufwand von 65'580 Franken aus, bei einem Gesamtaufwand von 994'180 Franken. Gerechnet wurde mit einem Minus von 145'700 Franken. Zudem befindet die Kirchgemeindeversammlung am 12. Juni auch über Wahlen. Lucia Oertle, Gaby Studiger und Gabrijela Odermatt stellen sich für vier weitere Jahre als Kirchenratsmitglieder zur Wiederwahl. Die Amtsdauer von Eduard Scodeller, Rachel Wirz und Daniela Wiederkehr endet in zwei Jahren. Für zwei weitere Jahre kandidieren zudem Eduard Scodeller als Kirchenratspräsident und Lucia Oertle als Vizepräsidentin. Gabrijela Odermatt kandidiert zudem als Mitglied im Grossen Landeskirchenrat Nidwalden, für die zurücktretende Carmen Kaiser. Brigitte Küchler stellt sich zur Wiederwahl in den Landeskirchenrat.

Gemeindeversammlungen Stansstad: Dienstag, 24. Mai, ab 20 Uhr, Gemeindesaal, Kehrsitenstrasse 24. Kirchgemeindeversammlung: Sonntag, 12. Juni, 11.30 Uhr, im Singsaal des Primarschulhauses.