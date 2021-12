Stansstad: Adventskonzert in Obbürgen

Stansstad Diese zwei Frauen geben ein festliches Adventskonzert in Obbürgen Am 8. Dezember stimmen die Posaunistin Jeanine Murer und die Organistin Aurore Baal musikalisch auf die Weihnachtszeit ein. Raffael Schneuwly 05.12.2021, 13.27 Uhr

Die Posaunistin Jeanine Murer (links) und die Organistin Aurore Baal laden zu einem Adventskonzert ein. Bild: Raffael Schneuwly

Die Posaunistin Jeanine Murer und die Organistin Aurore Baal laden zu einem facettenreichen Adventskonzert ein, das von der Kulturkommission Stansstad organisiert wird. Die Reise durch verschiedene Zeitepochen zeichnet sich durch eine grosse Klangvielfalt aus. Das Repertoire erstreckt sich vom Barock bis in die Moderne. Abgerundet wird das Programm mit adventlichen Klängen.

Aurore Baal wurde in Caen (Frankreich) geboren und ist Hauptorganistin der Pfarrei Sankt Michael in Zug sowie Organisatorin der Zuger Abendmusiken seit 2017. Sie ist auch Chorleiterin in Bern. Jeanine Murer ist in Baar aufgewachsen. Sie studierte an der Hochschule Luzern für Musik. 2018 erlangte sie den Master of Arts in Musikpädagogik und 2020 das Orchesterdiplom.

Das Konzert findet am 8. Dezember 2021 an Maria Empfängnis in der Pfarrkirche Obbürgen statt. Der Beginn ist um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei, nach dem Konzert gibt es eine Kollekte. Es gilt Zertifikatspflicht.