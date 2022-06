Drei Köpfe zieren den Stansstader Schürmatt-Kreisel

Wegen Personalmangels Sommerferien ade? Swiss streicht heute tausenden Passagieren den Flug – diese Ferienziele sind betroffen

Weil sie den Flugbetrieb nach der Pandemie nicht genug schnell wieder hochfahren kann, muss die Swiss in den Sommerferien zahlreiche weitere Flüge streichen. Und sie holt sich in Deutschland und Österreich Hilfe. Was Passagiere jetzt wissen müssen.