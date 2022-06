Stansstad «Du bist schön, so wie du bist»: Eine junge Fotografin zeigt Menschen, die anders sind Melinda Blättler aus Hergiswil hat in den vergangenen zwei Jahren ein aussergewöhnliches Fotobuch geschaffen, das 99 Porträts von Menschen mit einem Makel zeigt – ungefiltert. Rafael Schneuwly Jetzt kommentieren 17.06.2022, 05.00 Uhr

«Sie hat meinen Sohn genommen, wie er ist», freut sich die Mutter dieses Jungen mit Downsyndrom. Bild: Melpic Photography (Stansstad, 9. Juni 2022)

Die Atmosphäre im Fotostudio von Melinda Blättler muss speziell gewesen sein: emotional und feinfühlig, gleichzeitig zielstrebig und professionell. Während Monaten traf sich die Fotografin mit ihren Models und führte lange Gespräche, denn es galt, das Vertrauen der Menschen zu gewinnen und sie zu motivieren, möglichst ohne Scheu, vor die Kamera zu treten, ihren versehrten Körper zu zeigen und offen über ihr Schicksal, ihre Krankheit und die damit verbundenen Ängste und Hoffnungen zu reden. Die Mutter eines kleinen Jungen mit Downsyndrom und einer Frühgeburt mit schwerwiegenden gesundheitlichen Folgen (#wundertüte), der mit viereinhalb Jahren noch nicht sprechen kann, ist beeindruckt:

«Melinda ist ein sehr offener Mensch und hat es wunderbar gemacht. Sie hat meinen Sohn genommen, wie er ist. Und sie hat seine Einzigartigkeit, sein Potenzial erkannt und fotografisch festgehalten.»

Beim Betrachten der Fotos erstaunt es nicht, dass die Models auch für die fotografische Qualität nur lobende Worte übrighaben. Der im Buch unter dem Hashtag «freak» auftretende beinamputierte Paracycling-Sportler lobt: «Melinda hat ein sehr gutes Auge, mit dem sie die Details erkennt und festhält. Ich habe mir das jetzige Ergebnis erhofft. Ich kann das sagen, weil ich auf dem Gebiet der Sportwerbung grosse Erfahrung habe.»

Eindrückliche Fotos nach intimen Gesprächen

Melinda hatte für die Sessions ein klares Konzept. Für sie war es wichtig, alle Beteiligten in ihr Studio in Stansstad einzuladen und dort zu fotografieren. Auch wenn die meisten Teilnehmenden sich selbst gemeldet hatten und somit bereit waren, offen über ihr Leben und die damit verbundenen Schwierigkeiten zu sprechen, musste in einigen Fällen das Eis gebrochen werden. Bevor sie mit Fotografieren begann, wollte Melinda möglichst viele biografische Details erfahren. Dafür stellte sie auch intime Fragen: «Wie hat das Umfeld auf dein ausgewähltes Liebesleben reagiert?», «Warum fällt es dir schwer, dich im Spiegel anzusehen?» oder «Warum magst du dich nicht?» Fielen die Antworten zögernd, von Selbstzweifeln durchsetzt oder gar ohne Hoffnung aus, litt Melinda mit. Sie fühlte sich glücklich, wenn die Fotografierten das Studio mit einem guten Gefühl verliessen. Dabei ist sie überzeugt, dass nur etwa die Hälfte der Models ihren Makel akzeptiert haben.

99 Gesichter und 99 Schicksale: Melinda Blättler porträtiert in ihrem Fotobuch Menschen mit einem Makel. Bild: Melpic Photography (Stansstad, 9. Juni 2022)

In jeder Session machte Melinda etwa 150 Fotografien. Die Models durften nur dunkle oder helle Kleidung tragen, Accessoires und Make-up waren nicht erlaubt. Auch für die Posen gab Melinda Anweisungen. Zwanzig von den gemachten Bildern gelangten in die nähere Auswahl, und am Ende kamen zwischen zwei und vier Fotos auf die Doppelseite, die für jedes Porträt reserviert war. Im Normalfall waren sich Fotografin und Model – auch beim Finden der Hashtags – schnell einig. Beim Mann, der vor bald dreissig Jahren bei einem Motorradunfall schwere Verbrennungen im Gesicht erlitt und dessen Schicksal unter dem Hashtag «Oldtimer» erzählt wird, dauerte es etwas länger. Als er die Fotoauswahl von Melinda sah, war er zuerst überrascht und wünschte sich Bilder, die ihn vorteilhafter zeigen würden. Nicht in Bezug auf seine Brandnarben, sondern zum Beispiel bei seiner Körperfülle. Bald wurde ihm klar, dass er damit das Ziel von Melinda – «Weg vom Filter, zeigt euch so, wie ihr seid, ohne Photoshop!» – verraten würde und willigte ein.

Hashtags erzählen Geschichten

99 Porträts, 99 Schicksale, 99 Geschichten, bei denen – wie Melinda Blättler in der Einleitung schreibt – nicht Followers oder Likes gesucht werden, sondern wo es das Mitfühlen und das Mitdenken des Betrachters braucht, um den abgebildeten Models und ihrem Anderssein in der Gesellschaft gerecht zu werden. In den meisten Fällen sind es zwar Krankheiten oder Unfälle und die daraus folgenden physischen und psychischen Folgen, welche viele Menschen zu Aussenseitern machen.

Fotografin Melinda Blättler aus Stansstad mit ihrem Fotobuch «99 x einzigartig #ungefilterte Portraits». Bild: Melpic Photography (Stansstad, 9. Juni 2022)

Genauso wichtig können aber auch andere Lebensumstände sein: die Hautfarbe, neue ungewohnte Familienformen, grosse Altersunterschiede in einer Beziehung oder die Zugehörigkeit zur LSBT*Q-Gemeinschaft. Das Buch von Melinda Blättler kann als Panoptikum einer Gesellschaftsgruppe bezeichnet werden, die aus Menschen besteht, die oft verzweifelt versuchen, sich einzugliedern. Die junge Frau, die unter dem Hashtag «Merkmal» ihre Geschichte erzählt, wünscht sich vor allem eins: «Man soll alle Menschen akzeptieren.»

Herzensfotoprojekt von Melinda Blättler: «99 x einzigartig #ungefilterte Portraits». Ausstellung in der Sust Stansstad. 17. bis 26. Juni 2022. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 16 bis 19 Uhr. Samstag von 14 bis 17 Uhr. Sonntag von 11 bis 17 Uhr. Vernissage am 17. Juni im Oeki Stansstad von 18 bis 20 Uhr.

Das Buch kann während der Öffnungszeiten per Kontaktformular auf der Website melpic.ch oder bei der Buchhandlung von Matt Stans für 48 Franken bezogen werden. Während der Ausstellung sind die Teilnehmenden des Projekts für einen persönlichen Austausch vor Ort.

