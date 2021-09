Stansstad Erinnerungen an einen Nidwaldner Helden auf dem Goldboden Auf dem Goldboden findet am Samstag im Rahmen der Übergabe eines Lehrpfades zu den Kämpfen am Bubenberg auch eine Erinnerungsfeier statt. Im Zentrum steht der Wolfenschiesser Kaspar Joseph Christen – genannt «Schütz Christen». 02.09.2021, 17.35 Uhr

Albert von Escher (1833–1905), «Die Verteidigung von Stansstad». Eidgenössische Militärbibliothek, Bern, Altbestände. Bild: PD

Am 9. September 1798 wehrte sich gemäss Überlieferungen der Wolfenschiesser Kaspar Joseph Christen, «Schütz Christen», bei den Kämpfen am Bürgenberg lange Zeit erfolgreich gegen die französische Übermacht. Bis er auf dem Goldboden beim Grabachergrat seinen Tod fand. Das Andenken von «Schütz Christen» wird vom Feldschiessenverein Obbürgen gepflegt – das Christen-Bild von Theodor von Deschwanden führt der Verein auch auf der Fahne.

Schütz Kaspar Joseph Christen: Kaum jemand verkörpert den Widerstand in Nidwalden 1798 wie dieser Meisterschütze aus Wolfenschiessen. Gemälde von Theodor von Deschwanden (1826–1861) aus dem Jahr 1856. Bild: PD

Der Vorstand des Feldschiessenvereins wollte – pünktlich zur 600-Jahr-Feier von Stansstad – die Erinnerung an den bekannten Schützen wachhalten. Eine Projektgruppe nahm sich deshalb die Aufgabe an, einen historischen Lehrpfad rund um die Ereignisse vom 9. September 1798 zu errichten. Nun führen die «Erinnerungswege am Bürgenberg» auf verschiedenen Wanderwegen und mit Hilfe von zwei Figurensilhouetten und elf Wegmarken durch das Gelände und informieren über das Geschehen.

Erinnerungsfeier und Übergabe an Bevölkerung

Am Samstag, den 4. September, wird nun das Projekt mit der Enthüllung der zweiten Figurensilhouette an die Bevölkerung übergeben, wie es in einer Mitteilung heisst. Dazu ist eine Erinnerungsfeier geplant. Auf dem Programm steht beispielsweise um 9 Uhr eine Einführung in die Geschichte der Erinnerungswege beim Schnitzturm Stansstad (es braucht keine Anmeldung). Um 12.30 beginnt die Erinnerungsfeier auf dem Goldboden offiziell, unterstützt wird sie finanziell als auch personell von der Gemeinde Stansstad.

Auf den Goldboden gelangt man entweder per Postauto ab Stansstad bis zur Residenz La Maison beim Resort, mit dem Privatfahrzeug bis zum Resort oder mit der Bahn ab Kehrsiten-Station bis zum Resort. Danach steht eine Wanderung von rund 30 Minuten bis zum Goldboden bevor. (sok)