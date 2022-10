«Spanisch-Brötli-Bahn» «Heimat verbindet»: Zentralbahn feiert Schweizer Bahnjubiläum ausgiebig Die Geschichte der Schweizerischen Bundesbahnen begann vor 175 Jahren mit nur 23 Kilometer Bahnstrecke und wuchs zum ausgedehntesten Schienennetz Europas heran. Dieses Jubiläum feierte die Zentralbahn mit einem Festwochenende. Veronika Rojek-Wöckner Jetzt kommentieren 23.10.2022, 13.57 Uhr

Am Festwochenende gab es viele aufregende Attraktionen für die ganze Familie. Bild: Veronika Rojek-Wöckner (Stansstad, 22. Oktober 2022)

Am 9. August 1847 nahm die erste innerschweizerische Bahnverbindung zwischen Zürich und Baden ihren Betrieb auf. Im Volksmund benannt war die Strecke nach einer buttrigen Gebäckspezialität aus Baden. Mit der neuen Bahn konnten diese «Spanisch Brötli» nun innerhalb von nur 45 Minuten statt der drei Stunden nach Zürich geliefert werden. Erst 52 Jahre später wurden in einer Volksabstimmung die Verstaatlichung der Hauptlinien und die Gründung der Schweizerischen Bundesbahnen beschlossen.

Aufmerksames Bahnpersonal nahm sich viel Zeit, um von ihrem Berufsalltag zu erzählen. Bilder Veronika Rojek-Wöckner (Stansstad, 22. Oktober 2022) Im Führerstand konnte Gross und Klein einmal selbst am Steuer sitzen. Lange Schlangen, um mal einen Blick ins «Büro» von der Lokführerin Barbara Gutfleisch zu werfen. Präsentationen von Bauprojekten und Berufsbildern lockten zahlreiche Besucher an. Feines aus der Küche wurde beim Fest geboten. Verschiedene Berufsbilder, von Bauingenieur bis Polymechaniker, wurden vorgestellt. Globi begrüsste die jüngsten Gäste des Festwochenendes. Die Kleinbahn Bern war für die Kleinsten wohl die grösste Attraktion beim Jubiläumsfest. CEO-Podiumsdiskussion mit Norbert Patt (von links), Godi Koch, Thomas Keiser, Michael Schürch und Jürg Balsiger.

Seit Anfang des 20. Jahrhunderts schritt die Entwicklung dann rasant voran, ein Tunnel nach dem anderen wurde fertiggestellt und bis in den 60er-Jahren die vollständige Elektrifizierung der über 5300 Streckenkilometer erfolgreich umgesetzt. Die regional verankerte Zentralbahn feierte dieses Jubiläum während eines ausgelassenen Festwochenendes auf dem Areal der Werkstatt in Stansstad. Das Motto lautete «Heimat verbindet», denn durch gut abgestimmte Verbindungen zwischen den Bahnen, Postbussen sowie Schiffen und Bergbahnen in allen Regionen der Schweiz werden die Menschen über unzählige Strecken- und Höhenmeter miteinander verbunden.

Mit der Zentralbahn vom Blitzer erwischt

Die zahlreichen Besucherinnen und Besucher konnten durch ein vielfältiges Programm die Zentralbahn und alles, was dazugehört, hautnah erleben. Bei diversen Livearbeiten in der Werkstatt wurde die Drehgestell-Senkanlage demonstriert oder auch ein Kupplungswechsel durchgeführt. Wer auf eigene Faust das Areal erkunden wollte, der konnte auf der Werkstattgalerie mit zwei Virtual-Reality-Brillen in eine digitale Welt fernab von Eisenbahnromantik eintauchen. Den wohl grössten Ansturm erlebte jedoch Barbara Gutfleisch, Lokführerin der Zentralbahn, die ihre Türen für eine Führerstandbesichtigung geöffnet hatte. Vor rund 18 Jahren hat Gutfleisch die Grundausbildung angetreten und ist vom ersten Tag an begeistert vom abwechslungsreichen Arbeitsalltag.

Die wohl schönsten Streckenabschnitte der Zentralbahn würden Richtung Berner Oberland führen. Sei es vorbei am strahlendblauen Lungerersee Richtung Brünig oder auch auf dem Heimweg von Interlaken entlang des Brienzersees. Überraschungen erlebe man unterwegs auch nicht selten. Erst letzte Woche wurde Gutfleisch ganze drei Mal auf der Strecke Engelberg–Stans auf der Höhe Wolfenschiessen von einer mobilen Radarfalle erfasst. Doch eine Busse erwarte sie zum Glück nicht, denn während der Strassenverkehr auf 60 Kilometer pro Stunde beschränkt ist, dürfe die Zentralbahn 80 Kilometer pro Stunde fahren.

Von denkwürdigen Pionieren bis zum neuen Zeitgeist mit Gruppentourismus

Bei der Podiumsdiskussion mit den CEOs der Titlis-, Pilatus-, Stanserhorn- und Zentralbahn wurde weniger über Pionierarbeiten, wie die Erbauung der Zahnradbahn zum Pilatus Kulm im Jahre 1889, gesprochen, sondern mehr auf das Krisenmanagement der letzten zwei Jahre eingegangen. Während die Zentralbahn heute im Vergleich zu 2019 bereits von einer Frequenzerhöhung sprechen kann, seien die Erträge noch darunter: «Es fehlen die asiatischen Touristen», sagte CEO Michael Schürch. Der Pressesprecher der Zentralbahn, Thomas Keiser, nahm die vermeintliche Gegenposition im Namen der Schweizer Bevölkerung ein und fragte provokativ, ob «Gruppentourismus» mittlerweile nicht ein Unwort sei. «Halbgratis gehen die auf den Titlis, während wir viel zahlen müssen», fasste er den O-Ton der Gesellschaft zusammen.

Laut Norbert Patt, CEO der Titlisbahnen, jedoch würden die Schweizer mit dem Halbtaxabo am wenigsten zahlen und die Bergbahnen würden eben nicht zum Selbstzweck betrieben, sondern zum Geldverdienen. «Wir können stolz auf unser Produkt und unsere Dienstleistung sein. Deswegen sind wir so erfolgreich, und das kann nicht gratis sein», erläuterte Patt seinen Standpunkt. Nicht nur die Berge über Engelberg seien ein Produkt, sondern auch die Schweiz selbst sei etwas einmalig Schönes, was entsprechend vermarktet werden müsse.

«Die Chinesen reden immer wieder über das Paradies, wenn sie herkommen», schwärmte Godi Koch, CEO der Pilatusbahnen, über die Wirkung der Zentralschweiz, deren Ruf scheinbar über viele Ländergrenzen hinweg bekannt ist. Schürch zeigte auf die Leinwand hinter sich, um das paradiesische Bild der Schweiz zu unterstreichen. Er selbst war vor kurzem in Dubai und dort hätte es keine Natur. Er zitierte deswegen einen bangladeschischen Taxifahrer, der wohl auch von «Switzerland, my dream country» träumen würde.

«Wir leben in einer Region, in der andere Ferien machen wollen. Da müssen wir vier, als Chefs von den Bahnen, die Voraussetzungen dafür schaffen.»

Ob nun ein Ansturm von bangladeschischen Gastarbeitern aus Dubai in der Ferienregion zu erwarten ist, wurde nicht erwähnt. Nach der Diskussion ist jedoch eines klar: Die Pioniere von morgen teilen die Vision von noch spektakuläreren Angeboten mit noch mehr einmaligen Erlebnissen, um den Touristenstrom in die Region langfristig sicherzustellen.

