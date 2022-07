Stansstad In eigener Wohnung überfallen und gefesselt – Rentnerin leicht verletzt In Stansstad wurde am Montag eine Rentnerin Opfer eines Raubdelikts. Die Täter konnten bisher nicht gefunden werden – nun sucht die Polizei Zeugen. 13.07.2022, 20.13 Uhr

In Stansstad ereignete sich am Montagmorgen ein Raubdelikt im Quartier Schützenmatte. Davon betroffen war eine Rentnerin, die in ihrer eigenen Wohnung überfallen wurde. Sie wurde beim Vorfall leicht verletzt, wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt.

Wie es weiter heisst, wurde die 85-Jährige an der Wohnungstür von zwei unbekannten Männern angesprochen. Diese drängten das Opfer in die Wohnung und fesselten es dort. Anschliessend haben die Täter Deliktsgut in der Höhe von mehreren Zehntausend Schweizerfranken gestohlen. Die Männer liessen die Rentnerin gefesselt zurück und flüchteten in eine unbekannte Richtung.

Trotzdem gelang es der Frau, einen Notruf abzusetzen. So wurde die Polizei um 10:50 Uhr über den Vorfall informiert. Durch die rasch vor Ort eintreffenden Polizeikräfte konnte die Rentnerin letztendlich befreit werden. Da die Täter noch vor der Alarmierung der Polizei die Flucht ergriffen haben, sucht diese nun Zeugen. Personen, welche sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten, sich bei der Kantonspolizei Nidwalden unter der Telefonnummer 041 618 44 66 zu melden.

Die Täterschaft wurde wie folgt beschrieben:

Person 1: männlich, ca. 40 - 45 Jahre alt, 170 - 175 cm gross, kräftige Statur, kurze und dunkle Haare, rundliches Gesicht, glattrasiert, sprach gebrochen Deutsch, blaue Jacke, schwarze Hose, trug eine blaue Mappe bei sich.

Person 2: männlich, ca. 35 – 40 Jahre alt, 170 - 175 cm gross, schlanke Statur, schwarze Haare, schmales Gesicht, Vollbart, trug dunkles T-Shirt, dunkle Hose.

Im Zusammenhang mit diesem Raubdelikt weist die Kantonspolizei Nidwalden zudem darauf hin, verdächtige Personen oder Fahrzeuge jederzeit und möglichst rasch über die Notfallnummer 117 zu melden. (lga)