Stansstad Mehr Sicherheit und weniger Lärm – Anwohner der Bürgenstockstrasse verlangen erneut Temporeduktionen Mit einer Petition versucht eine Interessengemeinschaft von Anwohnern erneut Tempo 50 auf der Bürgenstockstrasse und eine Tempo-30-Zone bei der Schule Obbürgen zu erreichen. Philipp Unterschütz 03.02.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Bürgenstockstrasse in Obbürgen. Bild: Nidwaldner Zeitung

Ab der Steigung im Dorf Stansstad bis zur letzten Steigung vor dem Bürgenstockresort soll auf der ganzen Bürgenstockstrasse Tempo 50 gelten. Bisher ist dies nur an einzelnen Stellen der Fall, ansonsten gilt Tempo 80. Auf der durchgehenden Tempo-50-Strecke soll es zudem eine Ausnahme geben: In der Schulzone Obbürgen soll ergänzend zu den geplanten verkehrsberuhigenden Massnahmen eine Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h verfügt werden.

Dies verlangen 239 Anwohnerinnen und Anwohner, die eine Petition der «IG für mehr Sicherheit und weniger Lärm auf der Bürgenstockstrasse» unterschrieben haben. Das sind fast die Hälfte der direkt betroffenen Einwohnerinnen und Einwohner, die über die Strasse Stansstad-Fürigen-Obbürgen erschlossen sind. Mitglied der IG, die im vergangenen Sommer gegründet worden ist und aus sieben Personen besteht, ist als Privatperson auch der Stansstader Gemeindepräsident Beat Plüss, der als Anwohner selber betroffen ist.

«Sportliche» Fahrer nerven die Anwohner

Seit der Eröffnung des Resorts habe der Verkehr stark zugenommen, sagt Beat Plüss. «Mühsam sind insbesondere Autofahrer, die ihre Sportwagen ausfahren müssen. Die hört man in jeder Kurve vom Dorf her bis sie oben sind.» Damit einhergehe auch das Kurvenschneiden. «Die IG bekam viele Rückmeldungen wegen der Sicherheit.» Beat Plüss erwähnt als Vergleich die Strasse von Stans nach Stansstad, die breit und übersichtlich sei und sogar über einen Radstreifen verfüge:

«Wir verstehen nicht, dass dort nur 60 km/h erlaubt sind, aber auf der unübersichtlichen, kurvenreichen Bürgenstockstrasse darf man 80 km/h fahren.»

Es sei in Nidwalden Praxis, auf verkehrsorientierten Strassen grundsätzlich auf Tempo-30-Zonen zu verzichten, heisst es in der Petition, die an die Justiz- und Sicherheitsdirektion gerichtet ist. Das Bundesgericht habe auch in diversen Urteilen bereits festgehalten, dass unter Berücksichtigung der im Strassenverkehrsrecht festgehaltenen Voraussetzungen die Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h auch auf Hauptstrassen zulässig sei. «Infolgedessen wird erwartet, dass Sie gestützt auf diese Bundesgerichtsurteile Ihre Praxis überdenken», schreiben die Petitionäre an die Adresse des Kantons.

Schon länger wird Temporeduktion verlangt

Die Forderungen sind denn auch nicht neu. Bereits 2018 forderte die Gemeinde Tempo 30 auf dem Obbürger Abschnitt der Bürgenstockstrasse. Das Gesuch wurde vom Kanton abgelehnt, worauf sich die Gemeinde sogar rechtliche Schritte überlegte, dann aber doch davon absah.

2019 gab es eine Petition mit 103 Unterschriften, die auch vom Gemeinde- und Schulrat unterstützt wurde. Darauf wurden gemeinsam mit der Gemeinde verschiedene Sofortmassnahmen im Bereich der Schule umgesetzt, wie die Bemalung der Strasse mit einem Warnhinweis «Achtung Kinder» und dem Zusatz «Schule». Zudem sind noch bauliche Massnahmen in Obbürgen wie Querungshilfen für Schüler vorgesehen. Das Konzept sei von der Gemeinde Stansstad im Februar 2020 gutgeheissen worden, sagt Stephanie von Samson, Leiterin des Amtes für Mobilität. Die Massnahmen sollen im Zug der geplanten Sanierung der Bürgenstockstrasse umgesetzt werden. Stephanie von Samson:

«Wir sind am Erarbeiten des Bauprojekts. Darin ist aber wie mit der Gemeinde vereinbart kein Tempo 30 oder gar eine Tempo-30-Zone vorgesehen.»

Beat Plüss legt in diesem Zusammenhang denn auch Wert auf die Feststellung, dass er die Petition nicht als Gemeindepräsident, sondern als Privatperson und betroffener Anwohner lanciert habe.

Man habe die Petition auch nicht hinsichtlich der sowieso geplanten Sanierung eingereicht, sagt Beat Plüss. Diese würde sich aber doch gut eignen, um die Wünsche der Petitionäre umzusetzen. «Wir sind überzeugt, dass sich durch die Temporeduktionen die Verkehrssicherheit nachhaltig erhöht und der Schutz der Strassenbenützer nur dadurch erheblich verbessert werden kann», heisst es im Schreiben der Petitionäre.