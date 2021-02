Stansstad Mit 160 Stundenkilometern in 80er-Zone: Polizei nimmt Raser den Führerschein ab Ein 23-Jähriger wurde auf der Autobahn A2 in Stansstad mit 160 statt 80 Kilometern pro Stunde geblitzt. Zudem verlief ein Drogenschnelltest positiv. Er wird nun zur Anzeige gebracht. 26.02.2021, 18.14 Uhr

(lil) Am Donnerstag hat die Kantonspolizei Nidwalden auf der Autobahn A2 in Fahrtrichtung Süden bei der Galerie Stansstad eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Kurz vor 18 Uhr raste ein Autofahrer mit 160 Sachen an der Messstelle vorbei. Erlaubt wären auf diesem Streckenabschnitt lediglich 80 Stundenkilometer, schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Der Lenker konnte in der Folge durch die Kantonspolizei Uri an seinem Wohnort festgenommen werden.