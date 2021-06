Auf dem Werkstattdach entsteht eine Photovoltaikanlage.

Stansstad Fotovoltaik für die Zentralbahn-Werkstatt Das Elektrizitätswerk Nidwalden erstellt in Zusammenarbeit mit der Zentralbahn eine Fotovoltaikanlage auf dem Dach der neuen Werkstatt in Stansstad. Auf einer Fläche von 900 Quadratmetern wird künftig Strom für die Zentralbahn sowie für die Kundschaft des Elektrizitätswerks produziert. 23.06.2021, 16.56 Uhr

Lachende Gesichter beim Spatenstich, von links: Michael Schürch, Geschäftsführer der Zentralbahn, Remo Infanger, Direktor des Elektrizitätswerks Nidwalden, und Gerhard Züger, Leiter Produktion und Rollmaterial bei der Zentralbahn. Bild: PD

(sez) Das Elektrizitätswerk Nidwalden (EWN) hat in der Region bereits mehrere grosse Fotovoltaikanlagen erstellt. Die Verantwortlichen der Zentralbahn haben entschieden, auf dem Dach der neuen Werkstatt in Stansstad auf 900 Quadratmetern Panels für die Stromproduktion zu montieren. Die Halle ist seit Ende 2019 in Betrieb und dient der modularen Instandhaltung, wie die beiden Unternehmen in einer gemeinsamen Medienmitteilung schreiben.

Bereits beim Bau des Gebäudes wurden Vorbereitungen für die Installation der Solaranlage getroffen. Remo Infanger, Direktor EWN, wird in der Mitteilung zur Zusammenarbeit mit der Zentralbahn wie folgt zitiert: «Die Zentralbahn ist ein idealer Partner für unsere Fotovoltaik-Contracting-Lösung: zukunftsorientiert, nachhaltig, verlässlich. Ich freue mich sehr, dass wir diese Anlage zusammen realisieren können.» Und Michael Schürch, Geschäftsführer der Zentralbahn: «Die Nutzung des eigenen Sonnenstroms unterstützt uns in unserer Strategie zu einem noch nachhaltigeren Unternehmen.»

Zentralbahn-Werkstatt wird ausschliesslich nachhaltigen Strom nutzen