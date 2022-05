Beim Kreisel Schürmatt Stansstad folgt der Einbau des Deckbelags

Stansstad Schlussarbeiten am Kreisel Schürmatt Beim Kreisel Schürmatt und an der Bürgenstockstrasse erfolgt ab Donnerstag der Einbau des Deckbelags, was zu Behinderungen für die direkten Anwohner führt. Philipp Unterschütz 10.05.2022, 11.54 Uhr

Der fertige Kreisel Schürmatt. Nun folgt der Einbau des Deckbelags. Bild: Matthias Piazza (Stansstad, 11. Oktober 2021)

Nachdem die Hauptarbeiten am Kreisel Schürmatt und der Dorf- und Bürgenstockstrasse abgeschlossen sind, folgt nun der Einbau des Deckbelags. Dieser wird von Donnerstag, 12. Mai, bis etwa Freitag, 27. Mai, jeweils ab 19 Uhr eingebaut, was in verschiedenen Etappen geschieht. Die Anwohner wurden vom Amt für Mobilität entsprechend informiert.

Für die direkt betroffenen Anwohner ist die Zufahrt zu den Liegenschaften und Parkplätzen von 19 bis 7 Uhr nicht möglich. Fussgänger können die Baustelle unter Anweisungen des Verkehrsdienstes jederzeit passieren. Weil die Witterung Einfluss auf die Belagsarbeiten hat, kann es zu Terminverschiebungen kommen.

Das Amt für Mobilität weist darauf hin, dass vor dem Deckbelagseinbau auf der Fahrbahn ein Haftkleber aufgebracht wird. Dieser darf nicht betreten oder befahren werden, weil er an Schuhen oder am Fahrzeug kleben bleibt, was später andernorts erhebliche Schäden anrichten kann.