Stansstad: SVP nominiert vier Kandidaten für den Landrat

Politik Stansstad: SVP nominiert zwei Frauen und zwei Männer für die Landratswahlen An der Mitgliederversammlung vom 30. November 2021 hat die SVP Stansstad, Obbürgen, Kehrsiten einstimmig ihre Kandidatinnen und Kandidaten für die Landratswahlen 2022 nominiert. 07.12.2021, 11.33 Uhr

Die Kandidatinnen und Kandidaten: Stefan Ludwig (v.l), Michèle Christen, Angela Christen, Roland Blättler Bild: pd

Roland Blättler (bisherig) ist seit 2018 Mitglied des Landrates und dort in der Kommission Finanzen, Gesundheit, Steuern und Soziales (FGS), dem Mittelschulrat sowie im Verwaltungsrat der Nidwaldner Sachversicherung (NSV). Zudem präsidiert er seit 2020 die SVP Nidwalden. Er ist 60 Jahre alt, verheiratet, hat zwei erwachsene Kinder und wohnt in Kehrsiten. Beruflich ist er Wirtschafts-Informatiker, hat ein Executive MBA und ist Leiter Informatik in einem Kantonsspital.