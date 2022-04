Die Autofähre Stansstad-Kehrsiten fährt zum letzten Mal

Stansstad - Kehrsiten «Tellsprung» wird zur Festhütte: Die Leute nehmen von der Fährizeit Abschied Am Freitag fuhr die Autofähre zum letzten Mal zwischen Stansstad und Kehrsiten. Für die Kehrsiter endete ein Ausnahmebetrieb. Dabei schwang auch Wehmut mit. Matthias Piazza Jetzt kommentieren 29.04.2022, 18.43 Uhr

Die Tellsprung auf ihrer letzten Fährifahrt zwischen Kehrsiten und Stansstad. Bild: Nadia Schärli (29. April 2022)

Zwei Winter lang brachte die Autofähre «Tellsprung» die Kehrsiter mit ihren Autos oder Velos nach Stansstad und wieder nach Hause. Und sorgte damit für die einzige Verbindung zur Aussenwelt, denn die Kehrsitenstrasse war wegen der aufwendigen Sanierungsarbeiten im Winterhalbjahr jeweils geschlossen. Dass ab Freitag die Kehrsitenstrasse wieder ohne grössere Einschränkungen befahrbar ist und damit wieder Alltag einkehrt, ist auf der Fähre am Freitagnachmittag, ihrem letzten Betriebstag, deutlich zu spüren. Der Kurverein Kehrsiten machte aus einer normalen Überfahrt ein Abschiedsfest, nicht zuletzt deshalb, um sich bei der Fähre-Crew zu bedanken.

Die Passagiere verlassen die festlich geschmückte Fähre an ihrem letzten Tag, wo sie zwischen Stansstad und Kehrsiten verkehrt. Bild: Nadia Schärli (Stansstad, 29. April 2022)

Ab dem 7. Mai ist die «Tellsprung» wieder täglich auf ihrer gewohnten Route zwischen Beckenried und Gersau unterwegs.

Blick auf die Brücke: Nach fast zwei Jahren Fährbetrieb scheint sich eine gewisse Routine eingespielt zu haben. Bild: Nadia Schärli (Stansstad, 29. April 2022) Die Autos verlassen die Fähre. Solche Bilder gehören ab Samstag der Vergangenheit an. Bild: Nadia Schärli (Stansstad, 29. April 2022) Die Autofähre wurde rege benutzt, auch von Kehrsitenern, die auswärts arbeiten. Bild: Nadia Schärli (Stansstad, 29. April 2022) Die Achereggbrücke und der Lopper im Hintergrund. Bild: Nadia Schärli (Stansstad, 29. April 2022) Die Fähre legt in Stansstad an. Bild: Nadia Schärli (Stansstad, 29. April 2022) Auch Lieferwagen und Lastwagen wurden transportiert ... Bild: Nadia Schärli (Stansstad, 29. April 2022) .. wie auch Fussgänger. Bild: Nadia Schärli (Stansstad, 29. April 2022) Und Pferdekutschen. Bild: Nadia Schärli (Stansstad, 29. April 2022) Am letzten Fähritag gab's auch Getränke. Bild: Nadia Schärli (Stansstad, 29. April 2022) Es wurde angestossen. Bild: Nadia Schärli (Stansstad, 29. April 2022) Auch Trachten waren zu sehen an diesem denkwürdigen Tag. Bild: Nadia Schärli (Stansstad, 29. April 2022)

Jacqueline Moos Bild: Nadia Schärli

«Sauglatt, das hätten wir immer so machen sollen», meint Jacqueline Moos, die mit anderen Kehrsitern an diesem letzten Fähritag die Passagiere bewirtet, im Hintergrund ertönt Ländlermusik. Die Leute prosten sich zu. Bei aller Freude über die sanierte Strasse schwinge auch Wehmut mit wegen der Einstellung des Fährbetriebs. Sie verbinde tolle Erinnerungen an diese Zeit. «Die Fährencrew schaute gut zu uns, weckte uns am Ende der Fahrt auch, wenn nötig, oder half beim Überbrücken, wenn das Auto nicht anspringen wollte», erzählt sie lachend.

Hedwig Flückiger. Bild: Nadia Schärli

Auf dem Oberdeck geniesst bei strahlendem Sonnenschein Hedwig Flückiger aus dem solothurnischen Grenchen die Fahrt, zusammen mit ihrer Tochter Yvonne Matter aus Stansstad. «Sehr schön», antwortet Hedwig Flückiger auf die Frage, wie ihr diese besondere Schifffahrt zwischen Stansstad und Kehrsiten gefalle.

Dank Fähre herunterfahren und entschleunigen

Ramel Pfäffli. Bild: Nadia Schärli

Ramel Pfäffli aus Kehrsiten freut sich, dass die Kehrsitenstrasse wieder offen ist und sie so wieder schneller in Stansstad sei und nicht auf einen Fahrplan Rücksicht nehmen müsse. Die Fährizeit behalte sie in guter Erinnerung. «Man traf sich, konnte auf der Überfahrt herunterfahren.»

Ramona Naef Bild: Nadia Schärli

«Ich bin fast ein bisschen traurig, dass die Fähre nun nicht mehr fährt», meint Ramona Naef. Die Mutter zweier Kinder zügelte erst im vergangenen Oktober mit ihrem Partner nach Kehrsiten. «Es war etwas gewöhnungsbedürftig, aber auch entschleunigend.»

Regierung zieht positive Bilanz

Baudirektor Josef Niederberger. Bild: Matthias Piazza

«Ich bin wirklich froh, dass der Ausnahmezustand endet», gibt auch der Nidwaldner Baudirektor Josef Niederberger unumwunden zu. Er spricht vom Ende eines sehr anspruchsvollen Bauprojekts, das die Arbeiter sehr gefordert habe. Auch die Verkehrslogistik sei für die Regierung eine Herausforderung gewesen. Seine Bilanz fällt in jeder Hinsicht positiv aus. «Der Fährbetrieb funktionierte sehr gut und zur Zufriedenheit der Kehrsiter. Die Rückmeldungen waren grossmehrheitlich sehr positiv.»

Auch die Arbeiten selber seien ohne nennenswerte Zwischenfälle oder Unfälle über die Bühne gegangen. Auch deute alles darauf hin, dass der Gesamtkredit von 16,4 Millionen Franken eingehalten werden könne.

Er freue sich, dass er noch während seiner Amtszeit, die Ende Juni endet, das Projekt mit Einhaltung von Termin- und Kostenplan abschliessen könne, das ihn während seiner ganzen sechsjährigen Amtszeit begleitet habe. Während der beiden Winterhalbjahre 2020/21 und 2021/22 wurde die Kehrsitenstrasse zwischen General-Guisan-Quai und der Kapelle Kehrsiten aufwendig saniert.

Sie bekam einen besseren Steinschlagschutz, zusätzliche Ausweichstellen und einen Amphibienschutz, auch die Mauern wurden instandgesetzt und wo nötig verstärkt. Damit kam der Kanton auch einer jahrzehntelangen Forderung der Kehrsiter Bevölkerung nach mehr Sicherheit nach. In der Vergangenheit fielen immer wieder grössere und kleinere Steine auf die 1878/79 erbaute Strasse, die nur die rund 250 Kehrsiter mit dem Auto befahren dürfen. Die Strasse wird besonders im Sommer von Ausflüglern zu Fuss oder mit dem Velo benutzt.

Gemeindepräsident Beat Plüss Bild: PD

Von einer grossen Erleichterung spricht auch der Stansstader Gemeindepräsident Beat Plüss. Und lobt:

«Der Kanton hat einen guten Job gemacht und mit der Autofähre eine alltagstaugliche Transportmöglichkeit geschaffen.»

Die Kehrsitenstrasse sei nun wesentlich sicherer. «Jedoch muss man sich bewusst sein, dass bei einer solchen Strasse im voralpinen Gebiet immer das Restrisiko eines Steinschlages besteht.»

