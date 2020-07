Stansstad: Töff kollidiert mit Lastwagen Ein 46-Jähriger hat sich verschiedene Verletzungen zugezogen. Die Strasse musste 90 Minuten lang gesperrt werden. Florian Arnold 14.07.2020, 08.34 Uhr

Am Montag, 13. Juli, hat sich beim Telliegg ein 46-jähriger Töfffahrer mehrere Verletzungen zugezogen. Der Lenker war um zirka 16 Uhr mit seinem Töff vom Achereggkreisel in Richtung Alpnach unterwegs gewesen. Gleichzeitig fuhr ein Lastwagen auf der Lopperstrasse von Alpnach her in Richtung Stansstad. Es kam zur Kollision. Der Töfffahrer stürzte und verletzte sich dabei. Der Mann wurde vom aufgebotenen Rettungsdienst in ein nahe gelegenes Spital überführt, wie die Kantonspolizei Nidwalden schreibt.